La irrisoria cantidad de dinero que ganó Marta Terrasa tras 30 programas en 'Pasapalabra'

Los espectadores de Pasapalabra se llevaron el pasado viernes una ingrata sorpresa al ver cómo Marta Terrasa caía eliminada en la Silla Azul frente a Salva, un nuevo concursante. El público enseguida lamentó la marcha de la valenciana, que se había ganado el cariño de todos después de 30 tardes en el programa de Antena 3.

"Te quiero dar las gracias por tu luz", le dijo a la participante un emocionado y agradecido Roberto Leal. Pablo también quiso despedirse de la que fuera su compañera y rival durante un mes. "Me voy muy contenta porque nunca hubiese esperado llegar hasta este día. Ha sido muy duro competir con Pablo, que es un concursante de 10 y me ha apoyado un montón", dijo la concursante antes de marcharse.

"Es un amor de niño y por supuesto un concursante muy bueno y brillante. Ojalá puedas conseguir ese bote algún día", añadió la valenciana. "Marta es una persona encantadora. Nos lo pasamos muy bien concursando y también hablando fuera. Cuando estás tanto tiempo con una persona luego la echas mucho de menos", aseguró el tinerfeño, lamentando la marcha de su compañera.

¿Cuánto dinero ganó Marta Terrasa en 'Pasapalabra'?

"A ti Roberto, gracias porque desde el primer día has sido encantador conmigo. Me he reído muchísimo, me he divertido no sabes cuánto y estoy encantadísima de conocerte", le reconoció Marta al presentador antes de abandonar el plató de Antena 3. Roberto Leal pidió entonces una ovación para Marta, que pasaba a formar parte "de la familia de Pasapalabra" y de la que esperaba que tuviera la oportunidad de volver a concursar en un futuro en el programa.

Pero... ¿Cuánto dinero se ha llevado Marta? Esta es la pregunta que se hicieron enseguida los seguidores del formato de Antena 3. Pues bien, tal y como se pudo comprobar en la entrega anterior, la valenciana se ha marchado del programa con tan solo 4.800 euros. Y es que, en 30 programas, Marta solo logró vencer a Pablo en una ocasión, en la que ganó 1.200 euros, y empatar con él otras seis veces, en las que acumuló 3.600 euros. De resto, los otros 23 enfrentamientos se saldaron con victorias del tinerfeño que dejaban a cero a su oponente.