¿Es Risto Mejide de izquierdas o de derechas?: "Sabía que me iba a arrepentir de votarles"

Risto Mejide cada vez tiene más peso dentro de Mediaset. Tras consolidarse en las sobremesas al frente de Todo es mentira, el grupo de Fuencarral ha decidido premiarle, tal y como adelantamos hace unos días, con un nuevo programa de actualidad en el prime time de Cuatro.

Además, el catalán se encuentra preparando las nuevas entregas de Chester y sigue formando parte del jurado de Got Talent en Telecinco. Además, el publicista ha sacado un nuevo libro, El Chisme, cuya promoción ha propiciado unas palabras de Mejide que han sorprendido a muchos de sus seguidores.

Preguntado en una entrevista por su ideología política, ya que es continuamente acusado de ser de un partido político u otro, Mejide ha ofrecido su particular visión sobre los dirigentes del país en uno de sus momentos más críticos por la crisis del coronavirus que ha paralizado a todo el planeta. "¿Qué te pasa con Isabel Díaz Ayuso? Dices que os veta en el Zendal... ¿Por qué estáis enfadados con ella?", le preguntan.

"Hay que preguntarle a ella, a nosotros no nos pasa nada con nadie. Es un programa que se dedica a cuestionar, a incomodar y a poner en evidencia a nuestra clase política. Hay políticos que entran en nuestro programa, como Ángel Garrido, que entró en directo con todo el follón que había. Y luego otros que deciden vetarnos en sus eventos. Habría que preguntarles a ellos", se quejó el publicista.

Risto Mejide, arrepentido de votar a la izquierda y a la derecha

Es entonces cuando piden a Mejide que se pronuncie como una persona de izquierdas o de derechas. "Yo no me defino políticamente porque cuando he votado a la izquierda, sabía que me iba a decepcionar, y cuando he votado a la derecha, sabía que me iba a arrepentir. Por eso ahora mismo puedo presentar este programa, porque estoy igual de decepcionado o arrepentido por ambas partes", confiesa el presentador.

"El centro, que se supone que es Ciudadanos, ¿También te ha decepcionado?", insistió la periodista de Nius. "Tú lo has dicho, 'se supone'. Estoy decepcionado con todos, incluso con los que se apropian de la decepción", insiste Risto, que a pesar de todo, afirma que sigue creyendo en la política y que no se opondrá a votar "porque eso significa querer que pare la actuación".

"Yo creo en la política pero no en los políticos. Es como quien cree en Dios pero no en la Iglesia. La política es más necesaria que nunca. Pero la clase política que nos ha tocado vivir es de muy bajo nivel", ha lamentado. "A mí me sigue enfadando que me tomen el pelo. Al final, la hipocresía, la mentira, cuando ocultan la verdad. Esta semana lo hemos visto con todo lo ocurrido en Madrid. La realidad es que alguien te está mintiendo. Llegar a la verdad cada vez es más difícil", concluye en su reflexión.