Inda llama "Pinocho" a Antonio Maestre tras una gran bronca en 'La Sexta Noche': "El mayor mentiroso de la historia"

Iñaki López se las vio y deseó este fin de semana en La Sexta Noche por los encontronazos que protagonizaron Antonio Maestre y Eduardo Inda a lo largo de todo el programa. Los tertulianos, que se encuentran en las antípodas ideológicas, chocaron al valorar el terremoto político desatado la semana pasada a raíz de la moción de censura fallida de Murcia.

Según Inda, los "verdaderos tránsfugas han sido los señores de Ciudadanos que querían hacer la moción de censura porque rompen un pacto para cuatro años". "Eso es exactamente así. Llamar 'tránsfugas' a los que se han mantenido en el pacto de gobierno suscrito hace dos años en Murcia es sencillamente mentir, ser un embustero", insistió el periodista.

Antonio Maestre se enzarza con Inda en 'La Sexta Noche': "Ten un poco de dignidad por una vez en tu vida"

Las palabras del director de OkDiario desataron la indignación de Maestre, que no dudó en increparlo: "Eduardo, no hagas el ridículo, que los han expulsado. Ten un poco de dignidad, por una vez en tu vida", le pidió a su 'oponente'. "No ha dicho nada", comentó Iñaki López para tratar de calmar los ánimos. Sin embargo, no pudo evitar que Inda replicase con dureza a su compañero.

"A mí que Antonio Maestre no me venga con lecciones. Un tío que se inventa un seudónimo en Twitter. Lacambra, vamos...", acusó el polemista. "El mayor mentiroso de la historia", insistió mientras dibujaba con sus manos la nariz de Pinocho. "Calma, por favor, las alusiones personales no nos llevan a ningún lado más que enfadarnos", sentenció el presentador para cortar por lo sano la bronca entre sus tertulianos.