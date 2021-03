Ayuso, en Telecinco: "Si te llaman fascista, Ana Rosa, es que lo estás haciendo bien"

Isabel Díaz Ayuso ha dado a Ana Rosa Quintana su primera entrevista en un plató de televisión después de convocar elecciones en Madrid para el próximo 4 de mayo. Lo hizo después de conocer que Ciudadanos había registrado una moción de censura contra el Gobierno de la Región de Murcia.

"A las 7 de la mañana estaba entrenando a mi cachorrillo por el barrio. Escuché a las 8 el anuncio en Murcia. Camino del consejo de gobierno, vi que los siguientes éramos nosotros", ha recordado la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Lea también: La respuesta de Fernando Simón cuando Évole le pregunta si es de izquierdas o de derechas: "Me van a meter caña con esto"

"¿Se ha llevado mal con aguado?", ha preguntado Quintana. "Nos hemos llevado mal siempre, eso lo sabe todo el mundo, no ha habido sorpresas", ha explicado Ayuso de manera muy directa. "¿No se fiaba?", ha seguido la presentadora. "Me montaron una comisión de investigación amparada por Vox y Ciudadanos. Tuve que defender el nombre de mi padre", ha recordado sobre el inicio de la legislatura.

Ayuso, a Ana Rosa: "Si te lo han llamado es que estás en el lado bueno de la historia"

Ayuso ha lamentado que durante este tiempo lo hayan "montado todo tipo de campañas". "Le han llamado Isabel la caótica, insensata, loca, temeraria, psicópata...", ha enumerado Quintana. "Lo de IDA (Isabel Díaz Ayuso) me dijeron que también venía de Iván Redondo".

Lea también: El enganchón de Jordi Évole con Fernando Simón por el uso de las mascarillas: "¡Pero si las llevamos todos!"

"Fascista es el mejor. Cuando te llaman fascista es que lo estás haciendo bien. ¿Te lo han llamado a ti?", ha preguntado Ayuso a Quintana. "Todos los días", ha respondido ésta. "Pues entonces estás en el lado bueno de la historia", ha añadido Ayuso. "A mí me toca un pie lo que me digan. A estas alturas de mi vida sé muy bien lo que soy y lo que pienso. Las etiquetas me dan igual", ha resulto Quintana.

Conversación entre Ayuso ???? y Ana Rosa Quintana ????:



Ayuso: "cuando te llaman fascista sabes que lo estás haciendo bien, ¿a ti te lo han llamado alguna vez?"



AR: "todos los días"



Ayuso: "estás en el lado bueno de la historia".https://t.co/EqNRLwPZK9pic.twitter.com/37klyADxvb — EM - electomania.es (@electo_mania) March 15, 2021