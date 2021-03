El enganchón de Jordi Évole con Fernando Simón por el uso de las mascarillas: "¡Pero si las llevamos todos!"

La entrevista de Jordi Évole a Fernando Simón dejó un momento más tenso de lo normal cuando abordaron la polémica por el uso de las mascarillas. Inicialmente no fueron obligatorias, pero luego sí.

"Uno de los reproches que a usted se le ha hecho es la información que dio acerca de las mascarillas, que fue un tanto contradictoria", argumentó Jordi Évole antes de poner unas declaraciones del 20 de mayo, cuando reconocía que hubo "escasez" de mascarillas. "Daba la sensación de que no dijeron que era bueno el uso de la mascarilla porque no había mascarillas", apuntó el presentador. "¿Está diciendo eso?"

Lea también: Iker Jiménez enseña las "ocho peticiones" para entrevistar a Fernando Simón: "Sus respuestas siempre acaban en 'no"

"No. Bueno, eso en parte", respondió Simón. "Lo que estaba diciendo es que previamente se decía para qué servían las mascarillas, pero que, ante la incapacidad de poder abastecernos todos los países del mundo de esas mascarillas, teníamos que usar y aplicar otras medidas. Cuando fuera posible usar mascarillas, se usarían".

Simón, a Évole: "La mascarilla no es clave para contener la transmisión"

"Da la sensación de que no fueron lo suficientemente sinceros con la población", insistió Évole. "Lo cierto es que la mascarilla no es clave para contener la transmisión. Es clave si no puedes mantener otras medidas", explicó Simón. "En un momento determinado lo que se plantea es que todo el mundo lleve mascarilla y eso era imposible. Fue posible posteriormente. Proponer una medida para que todos la llevásemos, no tenía sentido".

Lea también: "¿Se creía el puto amo?": la sorprendente pregunta de Évole que dejó a Aznar descolocado

"¿Porque no había?", volvió a preguntar el presentador de La Sexta. "Porque no había y porque tampoco es cierto que sea necesario que todo el mundo la lleve", dijo Simón, para sorpresa del periodista. "¡Pero si ahora la llevamos todos!". "Bien, porque no sabemos quién está enfermo. Lo importante es que la lleve quien está enfermo y algunas personas que se exponen a situaciones de altísimo riesgo. Como no sabemos quién está enfermo, pues que la lleven todos por si acaso", argumentó.