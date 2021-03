La respuesta de Fernando Simón cuando Évole le pregunta si es de izquierdas o de derechas: "Se me nota"

Jordi Évole entrevistó este domingo a Fernando Simón en La Sexta justo un año después de que que se declarase el estado de alarma en España. El presentador repasó con el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias cómo sucedieron las cosas hace doce meses, su relación con el Gobierno de Pedro Sánchez y con la política en general.

Una de las preguntas más esperadas era la que tenía que ver con su ideología. "¿Fernando Simón es de izquierdas o de derechas?", le preguntó Évole. "¿Tengo que contestar a eso?", respondió. "Yo creo que se me nota. Soy muy social. Tenemos que preocuparnos por las personas que tienen necesidades. Tenemos que evitar pensar que hay dos grupos diferentes: somo una población. No entiendo cuando se ve a los grupos desfavorecidos como si fueran de otra especie. El nivel económico tiene mucho que ver con el futuro de los hijos y tenemos que conseguir romper ese círculo vicioso", se extendió Simón.

Lea también: Iker Jiménez enseña las "ocho peticiones" para entrevistar a Fernando Simón: "Sus respuestas siempre acaban en 'no"

¿Le han propuesto a Simón ir en alguna lista electoral?

Évole también quiso saber si le han propuesto ir en alguna lista electoral. "Pero si pones mis declaraciones y soy un bocazas", contestó Simón. "No soy político y no creo que lo sea nunca. Igual alguien me propone algo atractivo, pero no creo".

Simón, que ha sido la cara de la gestión del coronavirus desde hace un año, explicó que no está acostumbrado a la fama y que volverá sin problemas a tener una vida anónima. "Me gustaría que se olvidasen de mí después de esto", dijo. También descartó lanzarse al mundo de la televisión, más allá de las contadas apariciones que ha tenido, como la que protagonizó con Jesús Calleja. "No iría a realities, pero si alguien me ofrece hacer una actividad que a mí me guste o no pueda hacer habitualmente, pues sí. Pero a realities, no".

Lea también: "¿Se creía el puto amo?": la sorprendente pregunta de Évole que dejó a Aznar descolocado

En cuanto a la pandemia, Fernando Simón recordó cómo fueron los momentos vividos hace un año y defendió su gestión en tanto en cuanto afirma que todos los movimientos se dieron en función de los datos que tenían en cada momento, incluso cuando aseguró que solo habría tres o cuatro casos de coronavirus en España. "Podría haber sido más prudente, pero la situación cambió cuando hubo transmisión comunitaria descontrolada en el norte de Italia".

Sánchez respondió "con una respiración profunda"

Explicó que él supo que había que reaccionar con contundencia "entre el 9 y 10 de marzo". "Me di cuenta que había que tomar medidas" y así se lo hizo saber a Pedro Sánchez, de quien recuerda que respondió "con una respiración profunda" y la actitud de "asumir la posición de jefe del Estado [es jefe de Gobierno en realidad], y dijo que lo íbamos a hacer". "Siempre los he respetado, pero desde ese momento admiro a nuestro gobernantes", apuntó Simón.

Lea también: Jordi Évole sufre un nuevo ataque de cataplexia en directo: Pablo Motos le auxilia en 'El hormiguero'

Évole también le preguntó por las distintas versiones que dieron sobre el uso de las mascarillas, que primero no eran obligatorias y después sí. "La mascarilla no es clave para controlar la transmisión", sorprendió diciendo Simón. "Solo es clave si no hay otras medidas". "Lo importante es que las lleve quien está enfermo y como no sabemos quién está enfermo, por eso las llevamos todos".

</p>