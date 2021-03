La contradictoria respuesta de Ignacio Aguado a la pregunta de Ferreras en La Sexta: "Siempre he dicho 'no"

Antonio García Ferreras ha entrevistado este jueves en el plató de Al rojo vivo a Ignacio Aguado. El exvicepresidente de la Comunidad de Madrid ha hablado sobre la polémica decisión de Isabel Díaz Ayuso de romper el acuerdo de gobierno en Madrid y convocar elecciones para mayo.

Sin embargo, muchos espectadores de La Sexta han sacado punta a una contradictoria respuesta del líder de Ciudadanos en la región a una pregunta del presentador sobre una hipotética moción de censura orquestada por el PSOE.

El lío de Aguado al responder una pregunta de Ferreras

"¿A usted le han tentado en esta legislatura desde el Partido Socialista para una moción de censura?", ha preguntado Ferreras pasando la patata caliente a Aguado que ha respondido así: "Yo una y otra vez he dicho 'no". "Nunca he tenido conversaciones formales ni informales con ellos sobre esto. Y siempre he dicho no".

Lo cierto es que el presumible candidato del partido de Inés Arrimadas en las elecciones del 4 de mayo se ha hecho un lío al responder y muchos han estimado que había cometido un desliz. Durante la charla con Ferreras, Aguado ha acusado a Ayuso de "actuar por capricho personal para sacar rédito electoral".