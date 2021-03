"Qué pena": Paz Padilla reaparece en 'Got Talent' con un mensaje que hace llorar a Edurne y Santi Millán

Sus bromas, sus carreras por el teatro, sus gansadas, su inconfundible tono de voz, su gran implicación emocional con el programa y los concursantes... Son muchas las cosas de Paz Padilla que se echan de menos en Got Talent España.

En la gala que Telecinco emite hoy viernes 12 de marzo, la juez del programa explicará por qué no ha estado durante las Audiciones y dará a Santi Millán la potestad de otorgar su Pase de Oro, en un emocionante vídeo que se proyectará en la pantalla del escenario y que hará aflorar las lágrimas de sus compañeros y del público.

Lea también: Paz Padilla da positivo en coronavirus y pone en apuros a Telecinco: medio 'Sálvame' está en cuarentena

Por otra parte, Edurne concederá por fin el Pase de Oro que tanto se ha hecho esperar. "Este hubiera sido un gran botón para Paz", comenta Risto en alusión a su compañera, la cual se ausentó en julio de 2020 de las grabaciones de la fase de Audiciones del programa por el grave estado en el que se encontraba por aquel entonces su marido. "Qué pena que no esté para verlo", responde Edurne al publicista. A pesar de todo, la cómica sacó fuerzas para enviar un emotivo mensaje que verá la luz esta noche.

<p><p>

Paz Padilla: "Got Talent' me dio muchas ganas de vivir"

Las fechas en las que se grabaron las audiciones, Paz estaba al cuidado de su marido. "Me planteé si incorporarme rápido, pero decidí tomarme mi tiempo porque Got Talent es un programa de emociones y yo sabía que estaba muy blandita para enfrentarme a él porque me podía dañar muchísimo", declaró la gaditana en una rueda de prensa en la que estuvo presente ECOTEUVE.ES.

Lea también: Surrealismo en 'Sálvame': Paz Padilla se cuela en una tienda de lujo... ¡y se topa en directo con Jaime de Marichalar!

"Quiero dar las gracias a mis jefes porque en todo momento me sentí muy arropada y muy protegida. Ellos optaron por reservar mi espacio y lo fácil hubiera sido sustituirme, sin embargo, me dijeron 'tómate todo el tiempo que necesites, aquí te estamos esperando", añadió.

"Me dio mucha vida y muchas ganas de vivir porque me demostró que la vida es maravillosa gracias a unas historias de superación inmensas", siguió diciendo Paz. "Ante eso, solo puedo emular a los que se suben a un escenario, arriesgan la vida o persiguen un sueño", sentenció la humorista, que se reincorporará en las semifinales.