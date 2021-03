"¡Tiro la toalla!": la reacción de Susanna Griso tras el fallo que cometió en 'Espejo Público'

Los espectadores de Antena 3 se llevaron una gran sorpresa al ver cómo Susanna Griso se descarrilaba mientras trataba de llevar las riendas de Espejo Público. La presentadora cometió un fallo que no pasó inadvertido por sus compañeros y reaccionó de una forma que muchos no se esperaban.

Todo sucedió cuando Griso sufrió las consecuencias del cambio de escaleta que a última hora llevó a cabo el equipo del programa. A pesar de todo, la periodista prefirió echarle humor y dio un toque de atención a sus compañeros que despertó las risas de algunos colaboradores del magacín matinal de Atresmedia.

Lea también: Susanna Griso pierde los nervios y corta en seco la bronca de dos tertulianos: "¡Hombre, por favor!"

Después de hablar de un vídeo que se convirtió en viral a través de las redes sociales, la presentadora metió la pata al dar paso al siguiente tema del día. "Paca la Piraña ha entrado en el Congreso", empezó diciendo mientras se daba cuenta de que el teleprompter le indicaba otra cosa.

Griso provoca risas en Espejo Público tras su fallo en directo: "Tiro la toalla"

Griso se daba cuenta de que, en un cambio de última hora en la escaleta, sus compañeros habían sustituido la noticia sobre el guiño de Iglesias a Paca la Piraña en el Congreso por la historia de Luis Rodríguez Patiño, un cura que lucha por la igualdad dentro de la iglesia pidiendo que las mujeres también puedan ser sacerdotisa.

Lea también: Inés Arrimadas critica con Griso el acuerdo para renovar RTVE: PP y PSOE se han ido a un cuarto oscuro

Al darse cuenta, Griso paró en seco y explicó a los espectadores lo que acababa de ocurrir. "A ver, no me hagáis estas cosas. Me cambiáis Paca la Piraña por un cura. A ver cómo hago yo el recorrido", se quejaba en tono de broma."Mira que me invento cosas para hacer transiciones, pero ahora ya tiro la toalla", vaciló provocando las risas de todos los presentes. Acto seguido, continuó con el transcurso del programa.

Entidades Susanna Griso Raventós Presentadora en Antena 3 Presentadora en Antena 3