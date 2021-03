Pablo Díaz, a solo una letra del bote: ¿acertarías la pregunta que le impidió completar El Rosco de 'Pasapalabra'?

Pablo Díaz lo ha vuelto a hacer. El concursante tinerfeño ha demostrado que cualquier día de estos la suerte estará de su lado y logrará completar El Rosco que le permitirá alzarse con el gran bote que pone en juego Pasapalabra. Roberto Leal se quedó totalmente perplejo al ver cómo el joven alcanzaba los 24 aciertos, quedándose a una sola palabra de conseguir la gesta.

El violinista fue poco a poco completando la prueba y dejó a todos en shock al confesar que creía saberse al menos hasta 24 palabras de las 25 que conforman El Rosco. En ese momento, el presentador de Antena 3 destacó la tranquilidad con la que había dado el participante esa información. Pablo explicó enseguida que tenía dudas sobre si iba a poder sacar la respuesta de la última pregunta.

Lea también: Paz Herrera da la cara por Christian Gálvez tras lo ocurrido en Pasapalabra: "Y lo digo porque es verdad"

Leal aprovechó entonces para felicitarlo, ya que, pasase lo que pasase, acaba de conseguir por tercera vez en menos de 15 días la hazaña de quedarse a una sola palabra del bote. Este jueves, el premio final ascendía hasta 1.354.000 euros, que el canario sumaría a la cuantía que tiene en su haber por su larga permanencia en el programa.

Pablo roza el bote por tercera vez en quince días

"Con la 'L', apellido del golfista que ganó el Open de España en 2009", leyó en repetidas ocasiones Roberto Leal mientras Pablo se pensaba la respuesta. "No te voy a decir un apellido al azar porque si que me he apuntado algún golfistas, uno con la L, pero no me he apuntado los de España. Tengo apuntados los del Open Británico y los de Estados Unidos, pero los de España justo no, pero un golfista español con la L, creo que lo tengo pero no me acuerdo del apellido. Eso a veces, es un problema...", reflexionó el concursante.

Lea también: Roberto Leal desvela lo que nadie sabía de Pasapalabra: "Si ocurre, se vuelve a grabar esa parte"

Fue entonces cuando, con Marta ya batida, y a falta de 10 segundos para que se completara el crono, Pablo decidió lanzarse a responder a la definición leída por el presentador. "¡López!", contestó el músico segundos antes de que Roberto Leal le informara de que el apellido era incorrecto. Finalmente, el sevillano explicó que el que buscaban era "Levet, de Thomas Levet".