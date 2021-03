La respuesta de Abascal que ha provocado la risa en Ana Rosa: "Qué casualidad, nosotros también"

Ana Rosa Quintana ha entrevistado a Santiago Abascal este viernes. La charla de la presentadora y el líder de Vox ha estado centrada en la moción de censura en Murcia, aunque se ha producido minutos antes de saberse del acuerdo del PP con varios diputados de Ciudadanos para que no salga adelante.

Lo cierto es que la conversación ha sido algo más liviana que la que ha tenido con Inés Arrimadas minutos antes. "¿No se enteraron de lo que se estaba cociendo?", ha preguntado. "No, pero el Partido Popular sí. Digo con indignación que Ciudadanos ha protagonizado una traición y digo con pena que el PP se ha dejado llevar por la irresponsabilidad política y el egoísmo".

Según Abascal, la formación que preside Pablo Casado tenía que haber disuelto el parlamento como en Madrid "y no lo ha hecho porque Murcia es un lugar donde Vox ha ganado las elecciones. Con tal de que Vox no pudiera ganar aquí, ha preferido entregar el poder a la izquierda".

La respuesta de Abascal a Ana Rosa sobre la confianza de Ayuso en Madrid

Instantes más tarde, Ana Rosa le ha preguntado por la plena confianza que tiene Isabel Díaz Ayuso de conseguir una mayoría absoluta que le permita gobernar en solitario los próximos dos años: "¿Qué cree que pasará? Porque Ayuso dice que va a por la mayoría absoluta".

Abascal ha sido rápido en contestar y su respuesta ha provocado la risa en la presentadora: "Qué casualidad porque nosotros también". "¿Y si es que no?", ha repreguntado a lo que él ha dicho que "estaremos dispuestos al pacto con el Partido Popular, sin ninguna duda, porque nosotros somos previsibles".

"Pero, ¿entrarían en el gobierno porque hasta ahora no lo han hecho?". "No, he dicho que si no tenemos la mayoría absoluta nosotros estamos dispuestos a pactar con el PP... para que nos apoyen", ha zanjado con cierta guasa alabando la labor de Rocío Monasterio en Madrid.