Tensión entre Ana Rosa y Arrimadas por la reacción de Ayuso en Madrid: "No estoy de acuerdo"

Ana Rosa Quintana ha cerrado una convulsa semana política entrevistando a Inés Arrimadas. Ha sido la primera charla que la presentadora ha tenido con la líder de Ciudadanos después del tremendo 'palo' que metió ayer al partido por la moción de censura planteada en Murcia junto a PSOE.

"La puñalada se ha vuelto en contra de Arrimadas, con esto Ciudadanos deja de ser el verso libre de la política española y pasará a ser formar parte junto a UPYD y el club de los poetas muertos", afirmó muy dura la periodista.

La política ha justificado su decisión y ha dudado de la confianza que tiene Isabel Díaz Ayuso en las urnas el 4 de mayo para que el Partido Popular pueda gobernar en solitario y ha provocado un tenso momento en directo con Ana Rosa, que no se ha mordido la lengua.

"Ha dicho Ayuso que se presenta para tener mayoría absoluta... veremos si le sale bien", ha dicho a lo que la presentadora ha espetado: "Bueno, eso lo deciden los madrileños, ¿eh? No Díaz Ayuso ni nadie".

Ana Rosa replica a Inés Arrimadas: "La culpa no es de Ayuso"

"Sí, pero dentro de dos años otra vez a votar... la irresponsabilidad es tremenda. Yo voy a dormir con la conciencia tranquila. En Murcia se ha intentado arreglar el problema", ha proseguido diciendo la líder de Ciudadanos elevando un poco el tono de voz.

"Señora Arrimadas, yo entiendo que usted tenía todos los motivos para hacer una moción de censura en Murcia. Lo entiendo y todo. Pero ahora no puede decir que la 'reacción de Ayuso' o que 'esto es culpa de Ayuso', no. La mecha la enciende Murcia", ha afirmado Ana Rosa mientras Inés negaba: "No estoy de acuerdo, pero es una opinión".