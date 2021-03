Pocholo confiesa su enfermedad y el motivo por el que puso freno a su adicción al alcohol: "O paras o te mueres"

José María Martínez-Bordiú, conocido popularmente como Pocholo Martínez-Bordiú, reapareció este jueves en televisión como invitado de Pablo Motos en El Hormiguero. El presentador de Antena 3 abrió las puertas de su programa al sobrino-nieto de Francisco Franco para saber qué ha sido de él durante estos años en los que ha estado desaparecido de la vida mediática.

El aristócrata ha explicado que, en los últimos años, ha estado centrado en su labor como empresario. Así pues, expresó su desasosiego por la situación que se está viviendo con la crisis del coronavirus. "Me va bien pero estoy muy preocupado. Como ser humano estoy vivo y maravillado por lo bonito que es este planeta. Pero luego por otro lado estoy aterrado de ser hombre por lo que está cayendo. La verdad que es una combinación bastante extraña", empezó diciendo antes de confirmar que, afortunadamente, no ha cogido la enfermedad.

"Le tengo mucho respeto y tengo gente muy cercana que ha sufrido mucho y está sufriendo. Y eso me duele en el alma. Aunque soy fiesta pura, en este momento tan grave me parece una falta de respeto y una irresponsabilidad la gente que hace fiestas", ha afirmado en un mensaje de concienciación a la sociedad. Durante la entrevista, Pocholo se sinceró con Motos sobre su adicción al alcohol, algo que ya ha superado por pura supervivencia.

La confesión de Pocholo a Pablo Motos: "Nací enfermo"

Pocholo dejó sorprendido al presentador al confesar que ya no bebe alcohol: "Yo me bebía lo que me echasen, pero llega un momento dado que los hábitos que tienes se basan en una serie de premisas que si alguna se cae, el hábito se deshace. Hago cosas diferentes. Tengo alternativas en vez de expectativas, que es importante en la vida porque llega un momento que todos los problemas que tienes al final te dan un don. Es una fase que o paras o si no te mueres", ha expresado el invitado, que ha acabado confesando la enfermedad que padece.

"Yo nací enfermo, porque tenía hepatitis antes de nacer, que la llevo conmigo y la voy sobrellevando. Me encuentro feliz así, no puedo hacer otra cosa. Si un día necesito un trasplante me lo harán, pero en principio estoy bien", desveló Pocholo, que explicó que todo se debió a una inyección que pusieron a su madre con una aguja infectada. Finalmente, el empresario ha recordado cual era su receta contra la resaca: "Es una bebida que se llama 'Bull Shot'. Es rabo de buey mezclado con vodka, pimienta y zumo de limón. Y eso te lo tomas por la mañana después de una noche de locos y funciona", aseguró provocando las risas de Motos.