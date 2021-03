Lucía destroza a Manuel en la hoguera de confrontación más aplaudida de 'La isla de las tentaciones': "Eres un pedazo de sinvergüenza"

La isla de las tentaciones regaló a los espectadores en la octava gala de su tercera edición en Telecinco uno de los momentos más aplaudidos de la historia del reality. Lucía y Manuel volvieron a reencontrarse después de que la joven pidiera una hoguera de confrontación al ver (escuchar) a su novio teniendo sexo con Fiama en uno de los baños de Villa Playa.

"Estoy nerviosa aunque decidida, sé lo que quiero y sé a lo que he venido, no le temo a nada. Me había imaginado muchas veces que podía estar así pero creía pensar que a mí no me iba a pasar y que no íbamos a tener necesidad de esto. Él ha sabido mentirme y convencerme hasta llegar a este punto. Cuando está conmigo es el novio perfecto y cuando está por detrás me engaña pero bien", explicaba a Barneda una Lucía que, lejos de venirse abajo, plantó cara a Manuel en un rapapolvo que dejó al andaluz hecho un trapo ante las cámaras de Telecinco.

Después de unos segundos de espera eternos, en los que el programa dejó la duda sobre si Manuel había accedido a acudir a la hoguera o no, el chico apareció por el camino de antorchas cabizbajo y comenzando a mostrar su supuesto arrepentimiento. "Falso eres, no llores. Más vas a llorar cuando llegues a la realidad, que pena lo que eres. ¿Qué haces haciendo el gesto de llorar si no tienes ni una lágrima? Falso", le recriminó enseguida Lucía, dejándole claro que no iba a achantarse por verlo.

En ese momento, comenzó el baño de realidad a un Manuel incapaz de articular palabra: "Eres un pedazo de sinvergüenza, un desagradecido, un asqueroso y no tienes perdón de Dios. Para no quedarte conforme con tus guarrerías y asquerosidades que llevas haciendo desde el primer día, me tiras por tierra. Día ahora mismo si yo no te he pedido perdón y he estado llorando contigo por actos que yo he hecho. ¿Cuántas veces te he preguntado que si estabas enamorado de mí? Vergüenza te tiene que dar que te metes en una ducha cachondo perdido", se desahogó.

"Yo no sabía lo que me iba a pasar aquí. Yo he cometido muchos errores aquí. He sentido cosas y no he sabido frenarlas. Tú también te has besado con dos. Has sido muy hipócrita porque a ti desde el principio el que te gustaba era Isaac. Yo me he dejado guiar por el corazón, tú a lo mejor lo has hecho por despecho", se trató de defender Manuel. "Sí, ahora te has enamorado tú aquí. Yo los besos que me he dado ha sido por juegos, y cuando lo he hecho, tú ya te habías comido la boca con Stefany y con Fiama", le ha informado ella.

Lucía, a Manuel: "Mira, que no le salen las lágrimas" #LaIslaDeLasTentaciones9 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/25GXZ0JmrO — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) March 11, 2021

"¡Porque me sale del coño!": el corte de Lucía a Manuel que puso en pie a toda España

"¿Entonces por qué lo has hecho?", insistió Manuel. "¡Porque me sale del coño!", brotó Lucía en una respuesta que puso en pie a los espectadores de Telecinco. "Las cosas se hacen de otra manera, rebusca cielo mar y tierra para decirme te dejo y hacer lo que te dé la gana. Lo hubieras hecho si fueras un hombre", le atizó. "Si eso me pasa en Cádiz, corto la relación, yo te juro que como te he querido a ti no he querido a nadie, he estado loco contigo, eres de las mejores personas que me ha tratado, yo no he querido hacerte daño", trató de justificarse.

"No te preocupes, te tengo que dar hasta las gracias, porque yo te quería a ti por encima de mí y eso no me lo puedo permitir. Eso me lo han enseñado entre otras personas Isaac. Y yo he tenido una presión en el pecho hasta el momento en el que tú la has liado y se me ha ido. Por esa parte estoy súper contenta y súper feliz. Nunca más me van a tomar el pelo como lo has hecho tú", le dejó claro a Manuel, que no sabía donde meterse. "Yo a ti te he querido mucho y te voy a querer siempre, lo que he vivido contigo no lo voy a vivir con nadie, aquí me he dejado llevar y he metido la pata, pero sino hubiera sido un falso, te hubiera engañado a ti y a mí. Espero que algún día me perdones", le pidió.

Finalmente, Lucía ha anunciado que quería abandonar sola el programa y mientras se disponía a salir de la hoguera, Manuel salió corriendo a la desesperada tras ella en busca de un abrazo de expiación. "No me toques más", le pidió enfadada Lucía, que aguantó el tipo hasta el final. "Más humillaciones, no", insistió a Manuel, que segundos después estaba besándose con Fiama, con la que el andaluz anunció que quería marcharse del programa.

"último abrazo" ???? #LaIslaDeLasTentaciones9 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/WtmvwVuPBM — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) March 11, 2021

Fiama aceptó la propuesta de Manuel y abandonaron juntos el reality: "Yo me siento muy a gusto con él, es como si nos conociéramos de siempre, solo tengo ganas de estar con él. La palabra enamorarse es muy grande, pero sí que creo que puedo enamorarme de él porque a lo mejor lo que estoy sintiendo es el principio de lo que siente alguien cuando se enamora. Quiero abandonar La isla de las tentaciones con él y ver que pasa fuera. Se lo he dicho a él y lo sigo pensando, no me arrepiento de nada", confirmó la canaria antes de que la pareja y Lucía regresara a las villas para despedirse de sus compañeros en un momento de lo más lacrimógeno.