Saltan las chispas entre Jesús Cintora y Rocío Monasterio en TVE: "¿No es democracia?"

Jesús Cintora ha entrevistado a Rocío Monasterio en Las cosas claras un día después de que Isabel Díaz Ayuso anunciara la disolución de la Asamblea de Madrid y adelantara las elecciones en la región para el 4 de mayo, ante el peligro de que se presentaran mociones de censura en su contra.

La tensión se ha disparado cuando la política de Vox ha utilizado un verbo que no ha gustado nada al presentador. Monasterio ha justificado los comicios en Madrid para "frenar el asalto de la izquierda" haciendo hincapié en la "traición de Ciudadanos".

"No queremos que Sánchez asalte la Comunidad de Madrid; no queremos que la izquierda asalte el gobierno de Murcia y no queremos para los españoles las políticas que trae la izquierda, que son enemigos de la libertad, restringen derechos y que, además, no saben crear riqueza ni sacar adelante las empresas y las familias", ha dicho.

El encontronazo entre Cintora y Monasterio en TVE

Cintora, que estaba escuchado sus argumentos con un rostro muy serio, le ha interrumpido para soltar: "Señora, Monasterio, vamos a ver. Si la derecha va a votar es libertad, y dice usted que hay que dejar votar en libertad. Pero si lo hace la izquierda y se ponen de acuerdo en el Parlamento dice usted que es asaltar".

"¿No son todo procesos democráticos? ¿Ponerse de acuerdo con los partidos y votar no es democracia?", ha preguntado Cintora a lo que ella ha replicado lo siguiente con una sonrisa. "Lo que no se puede defender es la ilegalidad de dos mociones de censura después de convocar elecciones".

