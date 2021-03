Paz Padilla da positivo en coronavirus y pone en apuros a Telecinco: medio 'Sálvame' está en cuarentena

Paz Padilla ha confirmado en su cuenta de Instagram que ha dado positivo en coronavirus. "Se ha publicado que he dado positivo en el covid y efectivamente. Esta mañana me he levantado y me notaba con dolor de cabeza raro", ha dicho a través de un Storie a media tarde de este jueves.

"He ido al centro médico de una amiga y me ha salido positivo en antígenos. Y luego en Mediaset me han hecho dos PCR por protocolo y he dado positivo", ha seguido afirmando. "Mi hija Ana y todos los que viven conmigo han dado negativo".

El positivo de Paz Padilla obliga a poner a 'Sálvame' en cuarentena

El positivo de Paz Padilla pone en un apuro a Telecinco, ya que la presentadora estuvo al frente de Sálvame este martes y miércoles. La cadena, por ahora, ha optado por seguir los protocolos de seguridad y poner a los colaboradores que estuvieron en plató en cuarentena a la espera de los resultados de los test.

Así las cosas, este jueves han estado ausentes Kiko Matamoros, Kiko Hernández, Lydia Lozano, Belén Esteban y Mila Ximénez, es decir, los colaboradores más populares del programa. En su lugar, han aparecido Rafa Mora, Antonio David, Víctor Sandoval, Marta López y Kike Calleja. Carlota Corredera ha sido la presentadora.