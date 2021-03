Amazon y el confinamiento de Sergio Ramos "desde dentro": "Hay grabaciones mías y de Pilar Rubio"

Sergio Ramos ha presentado este jueves la segunda temporada de su serie documental en Amazon Prime Video que se estrenará en España el próximo 9 de abril y que servirá de aperitivo del Clásico Madrid-Barça. Los nuevos seis episodios llevan por título La leyenda de Sergio Ramos.

"Queremos contar bien los hitos que han forjado la leyenda de Sergio Ramos. Damos saltos en el tiempo, contamos sus hitos profesionales y también personales", ha dicho Javier Pereira, productor ejecutivo de la serie en la rueda de prensa digital en la que ha estado presente ECOTEUVE.ES.

"Veremos cómo fue la conjura para ganar la última Liga en el Real Madrid, su relación con las cuatro Champions que ha ganado, su paso por la Selección... Y vamos a conocer un poco más de sus hobbies, como los caballos o la música y la pintura".

Hay que decir que Amazon ha evitado formular cualquier tipo de pregunta que tuviera que ver con su renovación con el Real Madrid, cuyo contrato expira en junio. Bien es cierto que el capitán ha comentado al final lo siguiente: "Me gustaría poder decir algo, pero no hay nada nuevo. Pensaba sólo en volver de la lesión y en acabar del mejor modo posible la temporada. No hay nada nuevo".

Sergio Ramos: "Era la hora de contar cómo fue mi salida del Sevilla"

La leyenda de Sergio Ramos profundiza más en Pilar Rubio y muestra, además, cómo fue su vida familiar durante el confinamiento "dentro de casa": "Se han añadido grabaciones mías y de Pilar para que la gente lo pueda ver. El fútbol proyecta una imagen de ti sin información, prácticamente. Tendrán más contenido para valorar más justamente".

Sobre su parte favorita de la serie, Ramos ha dicho lo siguiente: "Me cuesta quedarme con un momento, pero me quedo con contar cómo fue mi salida del Sevilla al Madrid, era hora de contarlo y que se sepa la verdad. También cómo vivimos el COVID desde casa Y también cómo se ganó la Liga del confinamiento".

"Vimos en la primera temporada momentos difíciles, en esa hemos visto cómo pudimos ganar la liga del confinamiento y cómo me enfrento a la vida y a los problemas que van viniendo. Si esto sirve como ejemplo para los niños, es para mí una satisfacción", ha dicho el zaguero merengue.

