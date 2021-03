Iker Jiménez enseña las "ocho peticiones" de entrevista a Fernando Simón: "Doctor, cuando quiera usted"

Iker Jiménez centró la última hora de la pandemia en el descubrimiento de presencia del coronavirus en Brasil más de un mes antes que en Wuhan. Además, el presentador quiso hacer público en Horizonte las negativas de Fernando Simón para ser entrevistado en su programa.

Se da la casualidad de que el rostro visible del Gobierno en la crisis sanitaria reaparece en televisión con Jordi Évole este domingo en La Sexta coincidiendo con el aniversario de la irrupción en España de la epidemia del virus. Antes, recordemos, Simón protagonizó un especial de Planeta Calleja.

Iker tomó la palabra en medio del debate y se dirigió de forma directa al experto mostrando a la audiencia todas las peticiones, por escrito, solicitándole una entrevista. "Creo que son ocho", dijo. "Doctor Simón, usted cuando quiera. Yo le voy a tratar con el máximo respeto que usted merece".

Iker Jiménez: "No tengo nada absolutamente en contra de Fernando Simón"

"Viendo que usted va a los medios, me encantaría preguntarle de esto [sobre la cepa británica, la que Simón vaticinó que su impacto sería "marginal"]. De verdad, no tengo nada absolutamente en contra de él, pero hemos escrito ya ocho veces y las respuestas son diferentes, siempre un poco acaban en 'no', yo no sé por qué".

"Nosotros lo que hacemos es hablar de lo que hemos visto", añadió comentando la alta incidencia en España de la cepa británica. Durante todos estos meses, Iker Jiménez y su equipo de expertos han sido muy críticos con Fernando Simón.