Santi Rodríguez, desesperado, estalla contra el Gobierno: "Somos la España ninguneada"

Santi Rodríguez utilizó la visita que hizo este miércoles al plató de El Hormiguero para lanzar una súplica al Gobierno de Pedro Sánchez. El humorista lanzó el mensaje contra el ejecutivo después de regalar a Pablo Motos varios productos de su tierra, Jaén: una botella de aceite y un bote de aceitunas.

El presentador de Antena 3 aprovechó el momento para preguntarle al invitado por la situación actual de la región de la que procede. Rodríguez explicó entonces que la situación estaba un poco convulsa después de que el ministerio de Defensa eligiera a Córdoba y no a Jaén como sede del proyecto tecnológico de la Base Logística del Ejército de Tierra.

"Estamos muy cansados en Jaén. Hemos tenido esta semana pasada una caravana de protesta porque está la España vaciada y luego está la España ninguneada, que son los sitios donde no se nos tiene en cuenta para nada", ha empezado denunciando al cómico, que se ha quejado también del AVE de Granada a Madrid para ejemplificar el "abandono" en el que está Jaén.

Santi Rodríguez denuncia ante Pablo Motos el "abandono" que sufre Jaén: "Estamos cansados"

"Tú te montas en el tren en Jaén, y no es que vayas a alta velocidad, ni a mediana, ni a normal, va a velocidad mountain bike. Cuando llegas a Madrid, si llevas un huevo crudo, del meneo que llevas, llega a punto de nieve", dijo entre risas el entrevistado. "La gente ya se está moviendo porque en Jaén la gente no tenía costumbre de movilizarse. Y hay mucha gente que es muy parada, y ése es un problema también que tiene Jaén, que la gente no tiene iniciativa. Pero claro, si por mucha iniciativa las instituciones, sobre todo las más importantes, no se acuerdan de ti nunca...", lamentó.

"Había una base logística militar, que se había preparado un proyecto increíble y que todo el mundo hablaba que iba a ir a Jaén y al final no ha ido porque se ha tomado la decisión de que vaya para otro sitio. Que no tenemos nada en contra de donde ha ido, sino que no entendemos que no haya ido a Jaén", se preguntó el humorista.

"Tenemos a Linares con la tasa de paro más alta. El sector del olivar, los 97 municipios de la provincia están muy mal tratados... Es que es todo Pablo. Estamos muy cansados y yo le pido a las instituciones que nos tengan en cuenta y mando un besito a los paisanos de los 97 municipios de mi tierra. Viva Jaén", concluyó en su alegato en defensa de la provincia de Jaén.