Un ultracatólico espanta a todos por lo que hizo antes de su cita en 'First Dates': "Bendice esta mesa y al caudillo"

Muchos espectadores de First Dates se quedaron horrorizados este miércoles al ver cómo el programa de Cuatro daba cabida a un joven ultracatólico que impactó a todos al lanzar proclamas franquistas en horario de máxima audiencia durante su cita con otra chica de ideología similar.

Aurelio se convirtió en el máximo protagonista de la noche al presentarse en el restaurante de Carlos Sobera, afirmando ser un soltero "católico practicante tradicional". "Tengo una ideología conservadora, de derechas, tradicional, como parte de una fe cristiana", explicó al presentador de Mediaset, que le presentó enseguida a su cita: Mamen, otra joven católica.

Mamen no se quedó atrás y dijo ante las cámaras del dating que era una persona que se dejaba llevar en la vida "por los planes que tiene Dios para mí, no hay nadie que me guíe mejor que mi creador, que mi padre". Así pues, con estas premisas, Aurelio y Mamen enseguida conectaron, demostrando una gran complicidad durante la velada.

Las loas de Aurelio a Franco y a Primo de Rivera

Antes de empezar a cenar, Aurelio pidió permiso a Mamen para lanzar una plegaria: "El niño Jesús que nació en el portalillo bendiga esta mesa, a nosotros y al caudillo", soltó el comensal antes de que su acompañante le preguntara la edad que tenía y este respondiera que 33. "La edad en la que murió Cristo", recordó Mamen. "Y en la que mataron a José Antonio Primo de Rivera", señaló mientras reivindicaba su figura.

Finalmente, los participantes hablaron de feminismo y coincidieron en su opinión sobre la corriente que defiende la igualdad entre hombres y mujeres: "Son ideologías modernas y satánicas. El feminismo está basado en concepciones materialistas del mundo que no tienen cabida en una mente cristiana", se aventuró a decir Aurelio.

También lamentó que se haya perdido el gusto por los trajes y por ir bien vestidos: "En los toros se mantiene el rigor", defendió. "Nuestra religión es la única y la verdadera y, aunque toleremos que haya otras, tenemos que seguir evangelizando", pidió a su acompañante, que se mostraba de acuerdo en las opiniones del chico. Tanta fue la conexión entre ambos que los dos aseguraron querer una segunda cita con el otro lejos de las cámaras del programa.

