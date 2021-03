El mensaje premonitorio de Ayuso a Campos sobre su vida privada: "Va como la legislatura; con complicaciones"

Isabel Díaz Ayuso ha sido la primera invitada de La Campos Móvil, el nuevo programa de entrevistas de María Teresa Campos. Entre las respuestas que ha dejado la presidenta de la Comunidad de Madrid destaca una referente a su vida privada que, curiosamente, tiene una derivada política.

Campos ha preguntado a Díaz Ayuso "cómo va su vida personal", después de romper con su novio. "Con complicaciones, como la legislatura", ha dicho la presidenta. Y nunca mejor dicho, porque este miércoles rompió con Ciudadanos por miedo a una moción de censura y convocó elecciones para el 4 de mayo. La entrevista de La Campos Móvil fue grabada en la tarde del viernes 26 de febrero.

"Seré expresidenta toda la vida y presidenta un tiempo, quiero estar orgullosa pensando que esto se quedé mejor", ha dicho sobre su labor al frente de la Comunidad de Madrid, un tiempo que ha estado marcado por la pandemia, algo que es su "prioridad".

Campos también ha querido saber si va a ser madre. "Siempre me he volcado en el trabajo y he perdido mucho el tiempo. Por eso llega un momento en el que me lo tengo que plantear".

Ayuso: "Pedro Sánchez, ni siente ni padece"

También ha habido tiempo para hablar de sus rivales políticos. "Ni siente ni padece", ha dicho sobre Pedro Sánchez. Asimismo ha criticado su pacto con Pablo Iglesias y le ha hecho responsable de "elegir ese compañero de viaje".

Por otra parte, María Teresa Campos ha puesto sobre la mesa la lucha feminista. "Yo siempre he dicho que no quiero ser un hombre sino tener los mismos derechos y libertades que los hombres", ha dicho la veterana comunicadora.

"Efectivamente. Creo que no se puede desdeñar a las mujeres que lucharon antes que nosotras para conseguir la libertad que hoy disfrutamos. Eso es éxito de todos y también de ellas. Pero lo que no se puede es pasar al otro extremo y hoy en día vivir de un supuesto machismo que no siempre es cierto", ha contestado Ayuso.

Ayuso: "El hombre sufre incluso más agresiones que nosotras"

"No se puede rechazar al hombre como enemigo eterno cuando en la inmensa mayoría de los casos policías, jueces, fiscales, guardias civiles, personas que trabajan al lado de mujeres maltratadas... ¿qué pasa con todos ellos? ¿No son hombres? ¿Mi hermano, mi sobrino... Son hombres que cuidan a las mujeres y que las quieren igual. Y que también creo cuando se politiza en exceso llega un momento en el que nos victimiza y luego algunas personas buscan ventaja por le hecho de ser mujer y eso es lo que yo no quiero. Yo quiero llegar a los mismos sitios, trabajando como todos", ha continuado.

"No es el momento de tirarse a la calle, pero solo habría que hacerlo por la violencia contra la mujer", ha planteado María Teresa Campos. "Es un tipo concreto de violencia que está ahí. Pero también hay violencia sobre el propio hombre. De hecho, sufre incluso más agresiones que nosotras. Contra los menores, mujeres con mujeres... Hay todo tipo de violencia. Yo entiendo que hay una violencia concreta que se puede atestiguar y existe y hay que erradicarla pero hay muchos problemas de los que se habla menos", ha concluido sobre este tema.