¿Moción de censura o elecciones en Madrid?: el magistrado Joaquín Bosch resuelve la pregunta a Risto Mejide

Isabel Díaz Ayuso se ha erigido como la protagonista de la jornada al anunciar este miércoles el adelanto de las elecciones en la Comunidad de Madrid al próximo 4 de mayo rompiendo ipso facto el acuerdo de Gobierno con Ignacio Aguado y Ciudadanos.

Sin embargo, los comicios están en el aire y todo apunta a que los tribunales decidirán qué pasará en la región después de que los partidos de la izquierda hayan presentado dos mociones de censura en la Asamblea de Madrid y la Mesa los haya admitido a trámite.

Lea también: La reacción de Ana Rosa Quintana al enterarse en directo de que Ayuso convoca elecciones

En declaraciones a La Sexta, Íñigo Errejón, líder de Más Madrid, ha defendido la moción de censura contra Ayuso al asegurar que la convocatoria de elecciones y disolución de la Asamblea no se ha publicado en el BOCAM (se hace este jueves).

Con la polémica servida en la mesa, Risto ha tratado de encontrar la respuesta a la pregunta que ha dejado este terremoto político: ¿Qué rige primero, las mociones de censura presentadas por PSOE y Más Madrid o la convocatoria de elecciones?

Para ello, el presentador ha contado con la presencia del magistrado Joaquín Bosch, que ha explicado: "Irá delante aquello que se haya materializado. Si antes se ha acordado la disolución del Parlamento, eso lo regirá. Si antes se ha presentado la moción de censura irá por delante".

Joaquín Bosch: "Rige lo que va delante, no la publicación"

El habitual colaborador de televisión ha dicho que existe "una confusión entre lo que es el acuerdo y la publicación". "Lo que dice el Estatuto de Autonomía de Madrid y la Ley Autonómica que regula la disolución anticipada es que no se podrá acordar la disolución del Parlamento cuando se esté tramitando una moción de censura, pero no dice que no se podrá publicar", ha dicho.

"Si el acuerdo se ha producido antes, va por delante y la publicación da igual cuando se haga. No es relevante", ha insistido. "El acuerdo ha sido anterior, entonces estamos abocados a elecciones, es decir, la Mesa se está reuniendo pa' na", ha soltado Risto a lo que Bosch ha añadido que "hay que tener el sentido de las normas porque cada partido las interpretará en función de lo que le beneficie".

"El sentido de la norma consiste en que cuando se acuerda la disolución de un parlamento eso no se puede parar porque se presente una moción de censura porque, en este caso, el que presenta la moción podría desconvocar las elecciones, pero al contrario también", ha terminado para dejar claro que "rige lo que va delante, el acuerdo o la moción, pero no la publicación".