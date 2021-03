Rosa Benito pide perdón en Telecinco por un inoportuno comentario: "Muchas personas se han sentido dolidas"

Rosa Benito se ha visto a tomar la palabra para pedir disculpas en Ya es mediodía después de una desafortunada frase que pronunció para defender a su cuñada Rocío Jurado tras el enfrentamiento que tuvieron Amador Mohedano y María Jiménez en el Deluxe.

Su ex contó en Telecinco la dura experiencia que tuvo a la hora de trabajar con la cantante, que no dudó en entrar por teléfono para arremeter contra él y la Jurado. "Es un falso y un embustero, como era su hermana", dijo además de llamarla "borracha".

Con todo esto, Rosa Benito entró en cólera en el Fresh! del programa de Sonsoles Ónega. Después de defender a Rocío Jurado, la colaboradora reconoció que "Amador Mohedano metió la pata hasta el fondo, a un pirómano no le puedes dar una caja de cerillas conociendo los percales porque anteriormente esta señora [María Jiménez] ya dio entender cosas".

"Dije una frase y muchas personas se han sentido dolidas"

El comentario levantó algunas críticas y, este miércoles, Rosa se ha retractado. "Quiero pedir a la audiencia porque no fui muy afortunada el otro día en un comentario que hice". Benito también pidió disculpas a través de Instagram.

"No lo he hecho con esa intención", ha añadido para justificarse, de algún modo, después: "Cuando entras en un momento de euforia, de algún modo no piensas lo que dices".

