La increíble experiencia de una humorista con Buenafuente que "aterroriza" a todos: "Han pasado unos días y lo puedo contar"

La humorista Patricia Espejo visitó hace unos días el plató de Late Motiv, donde Andreu Buenafuente le dio la oportunidad de realizar un monólogo ante las cámaras de su programa. Pasados unos días, la cómica ha sorprendido a sus seguidores contando lo que le ocurrió con el presentador antes de salir al plató de Movistar+.

A través de un largo hilo, con un final que nadie se esperaba, Espejo ha ido relatando paso a paso la confusión que vivió en el late night de #0. "Creo que ya lo puedo contar, me daba algo de vergüenza, pero han pasado unos días y estoy preparada", empieza diciendo en un mensaje con el que logra captar enseguida la atención de sus lectores.

"Llevaba toda la semana nerviosa, hacía un par de meses que no actuaba y justo me estrenaba en ese plató. Me impone estar con un cómico con tanta trayectoria como él", reconoció. "Al ir hacia plató para ensayar me lo encontré en los pasillos. Él fue amable como siempre, me preguntó cómo estaba y me dijo que luego nos veíamos", siguió contando, explicando que después de su ensayó, volvió a verlo apoyado en una escalera con el semblante muy serio.

Patricia Espejo arrasa con su desternillante confusión con Andreu Buenafuente

"Le saludé con la mano, le sonreí y quité la mirada rápidamente", recuerda antes de señalar que enseguida se marchó a su camerino pensando que "quizá a Andreu le pasara algo". Minutos después, Patricia Espejo explica que la llamaron, ya que la grabación del programa iba a arrancar. Y mientras esperaba, volvió a ver a Andreu en las bambalinas del plató "con el mismo semblante misterioso y serio".

"Le sonreí y me giré rápido [...] No entendía por qué seguía ahí, y encima tan tranquilo si su programa estaba a punto de empezar", aseguró la humorista. "En ese mismo instante, escuchó cómo el animador de público gritaba: '¡Un aplauso para Andreu Buenafuente!' Y yo pienso: '¡Pero si está aquí detrás! ¿Cómo va a salir?'", continuó diciendo. "Cuál es mi sorpresa cuando veo que Andreu seguía ahí sin moverse, sin moverse porque ¡había saludado dos veces a un puto cartón de Andreu Buenafuente!", contó en un giro de guion que ha provocado las carcajadas de sus seguidores.

"Lloré de la risa. Me tuvieron que volver a maquillar los ojos. ¿Cómo puedo ser tan gilipollas?", se preguntó Espejo, a la que la propia cuenta del programa ha respondido justificando su fallo porque "se parecen tanto que no sabrían decirle si es uno u otro". Berto Romero se ha hecho eco también de la anécdota, uniéndose a las bromas del late night al afirmar que estos son "los trucos que usa Buenafuente para aterrorizar al equipo".

y justo me estrenaba en ese plató, me impone estar con un cómico con tanta trayectoria como él, lo admiro, iba a estar en su programa, quedaría todo grabado... no quería decepcionar ya que habían contado conmigo... Vamos que estaba como un flan. Al ir hacia plató para ensayar — Patricia Espejo (@PatMirror) March 9, 2021

Estaba pensativo, como ya había hablado con él antes pues me daba vergüenza volverle a hablar, así que le saludé con la mano, le sonreí y quité la mirada rápidamente, me volví al camerino a esperar para salir a actuar pensando que quizás a Andreu le pasaba algo... — Patricia Espejo (@PatMirror) March 9, 2021

Me senté a esperar mi turno y cual fue mi sorpresa cuando al girarme Andreu seguía ahí en la escalera con el mismo semblante misterioso y serio, le sonreí y me giré rápido, en breve me tocaba salir y no me quería rallar, no entendía porque seguía ahí, y encima tan tranquilo — Patricia Espejo (@PatMirror) March 9, 2021

Me giro rápidamente para mirar a Andreu y ver lo que está pasando y cuál es mi sorpresa cuando veo que Andreu seguía ahí sin moverse, sin moverse porque HABÍA SALUDADO DOS VECES, DOS VECES A UN PUTO CARTÓN DE ANDREU BUENAFUENTE pic.twitter.com/RuSFe1J6VE — Patricia Espejo (@PatMirror) March 9, 2021

Lloré de la risa. Me tuvieron que volver a maquillar los ojos, joder, ¿¿¿¿cómo puedo ser tan gilipollas???? Sí alguien vió a una loca saludar a un cartón de Andreu, ¡HOLA,ERA YO! — Patricia Espejo (@PatMirror) March 9, 2021

Los trucos de @Buenafuente para aterrorizar al equipo ???????????????????????? https://t.co/pDH2UBq0Sj — Berto Romero (@Berto_Romero) March 10, 2021

Jajaja. Puede pasar, Patricia. Se parecen tanto que aquí no sabría decirte si es uno u otro, por ejemplo. pic.twitter.com/BCFOIjXdaL — Late Motiv en Movistar+ (@LateMotivCero) March 10, 2021

