Laura Moure, la azafata de 'La Ruleta', se pasa por sorpresa a 'Pasapalabra'

Laura Moure es la azafata de La ruleta de la suerte. La joven tiene un amplio reconocimiento entre los seguidores del exitoso concurso de Antena 3, pero ahora ha saltado por sorpresa a Pasapalabra.

"Estoy muy bien. Muy contenta de haber salido de mi pasillo y venir a este plató que está muy cerquita", dijo este martes en su primera aparición en el programa de las tardes de su cadena. Laura Moure es una de las invitadas famosas que, cada tarde, ayudan a los concursantes de este espacio.

Lea también: ¿Quién es Laura Moure, la azafata de 'La Ruleta de la Suerte' de Antena 3?

"Te hemos sacado de tu zona de confort", bromeó Roberto Leal. "Aquí no me siento mal, ¿eh? Estoy muy a gustito", dijo Moure, lanzando un guiño a Pasapalabra.

Laura Moure lo da todo en 'Pasapalabra'

En efecto, Laura Moure se movió con soltura en el concurso, sobre todo en la prueba musical, donde lo dio todo. "Laura, me han dicho que canta bien", planteó Roberto Leal. "Jolín.. Ya os vale... ¿Por qué decís eso? Pero qué presión", respondió ella. "¿Es mentira?", apuntó Leal. "Me gusta, ya está", contestó Moure, que no dudó en lanzarse cuando le tocó cantar alguna de las canciones.

Lea también: El "espectacular" cambio físico de Laura Moure ('La ruleta de la suerte') que ha dejado en shock a Jorge Fernández

La primera vez lo dio todo, pero falló. "Qué programa nos espera... No es esa, pero ve cogiendo tono por lo que pudiera pasar", le dijo Roberto. Cuando acertó, el presentador quiso que la azafata demostrase sus cualidades con el baile. "¿Te gusta también bailar no?". "¡Muchísimo!", respondió ella antes de lanzarse a la 'pista'.