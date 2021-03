Sara Carbonero confiesa a Toñi Moreno las dificultades de su maternidad: "No fuimos tan valientes para contarlo"

Sara Carbonero es una de las protagonistas del día después de que la revista Lecturas haya informado de su separación de Iker Casillas tras cuatro años de matrimonio y más de diez de relación. La noticia ha causado un gran impacto y llega tan solo un día después de que la periodista deportiva se haya sincerado con Toñi Moreno sobre las dificultades que se ha encontrado en su deseo de ser madre.

Las dos presentadoras se han encontrado frente a frente en Que siga el baile, sección que Carbonero conduce en los micrófonos de Radio Marca, emisora que ha hecho posible el regreso de la joven a la profesión tras su enfermedad. La ya expareja de Iker Casillas empezó definiendo a Toñi Moreno como "una de esas personas con el alma bonita".

Tras los elogios iniciales, Carbonero y Toñi hablaron de varios temas, haciendo especial hincapié en la dureza que supone la maternidad. Moreno, que ha sido madre recientemente, aseguró: "Tuve un embarazo muy complicado, creo que todas las madres, en algún momento de nuestras vidas, hemos sentido arrepentimiento de ser madre", empezó reconociendo.

"Cuando no eres madre, eres tú y solamente te preocupas en estar estupenda y vivir, y ahora tienes una persona que depende de ti las 24 horas. Yo tengo ojeras pero soy feliz. Siempre digo que el acto de la maternidad es el acto de amor y locura más inconsciente de tu vida", añadió en una emocionante y sincera charla.

Sara Carbonero confiesa las dificultades de su maternidad

"Lo he pasado muy mal en el posparto y me lo estoy currando muchísimo por necesidad", siguió contando la presentadora de Canal SUR. "Tenía el suelo pélvico fatal y mi hija no tiene una madre joven y tengo que cuidarme. Bueno, ahora he sido consciente del marrón en el que me he metido", confesó antes de compartir una divertida anécdota sobre sus deseos de tener una experiencia similar a la de Carbonero.

"Siempre decía: Yo quiero el embarazo de Sara Carbonero y de Isabel Jiménez, que iban con la aceitunilla", dijo entre risas. Carbonero apoyó las palabras de Toñi y corrigió las palabras compartiendo escuetamente su experiencia con Martín y Lucas, hijos de fruto de su relación con Iker Casillas. Según contó la periodista, sus primeros meses de maternidad no fueron tan sencillos como su entrevistada los había pintado.

"Días de esos los tuvimos todas lo que pasa es que igual no fuimos tan valientes de contarlo", compartió sin dar muchos más detalles sobre lo que le pasó. "Isabel también es que es de otro planeta. Yo hice un mix, nunca lo hemos hablado. Pecho y biberón porque se quedaban con hambre", ha confesado. "Lo importante en la maternidad, como todo en la vida, es que lo hacemos lo mejor que podemos", ha dicho antes de reconoer que "no hay libro de instrucciones y es durísimo".