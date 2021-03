Javián responde a Juan Camus y admite que a sus compañeros de 'OT' "no les parece bien" que hable de Àlex Casademunt en 'Sálvame'

Javián, uno de los mejores amigos de Àlex Casademunt y su compañero en OT, acudió este martes a Sálvame para hablar de su "hermano". "Lo amaba sin condición, sin criticarle, sin juzgarle", dijo el cantante en unas emotivas palabras. "En 80 vidas que viva, yo no voy a poder vivir lo que ha vivido él", comentó muy emocionado.

Javián explicó que se enteró de la muerte de Àlex a través de las redes sociales, cuando una amiga le avisó. "Lo llamé a él y tenía el teléfono apagado, a su familia y a la policía, no me atendieron bien, y finalmente me lo contó su primo".

En ese momento, lo comunicó al resto de compañeros de Operación Triunfo, que quedaron totalmente devastados. Sobre la reacción de Juan Camus, que ha sido muy polémica, Javián cree que se ha equivocado. "Es incorrecto, más que decir 'lo perdono', debería decir 'perdóname".

Por otra parte, Javián reconoció que sus compañeros de OT no estaban de acuerdo con su visita a Sálvame. "A ellos no les parece bien que venga, sí me respetan, pero no les parece bien. A mí no me importa. Mi madre me ha dicho que habéis hecho unos programas preciosos. Yo creo que es obligatorio venir a hablar de Àlex", dijo. "Es una decisión particular de cada uno".

Lea también: La llamada telefónica de 'Sálvame' a Àlex Casademunt un día antes de morir

"David Bustamante le había ofrecido algo muy bonito y no se ha podido cumplir"

Por último, Javián se pronunció sobre la polémica que había rodeado a Bustamante, después de que hiciese una versión de la canción 'Dos hombres y un destino' sin contar con Àlex Casademunt. El cantante explicó que habían hablado después y que no había ningún problema entre ellos. "David le había ofrecido algo muy bonito y no se ha podido cumplir".

Lea también: Un reportero de Telecinco rompe a llorar en directo al explicar el accidente de su amigo Àlex Casademunt: "Esto es difícil"

Entidades Alex Casademunt González Concursante OT Concursante OT Javián Antón