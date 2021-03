Fran Rivera apoya a Najwa Nimri tras su agresión a dos periodistas: "La entiendo perfectamente"

Fran Rivera se ha mojado en Espejo Público sobre la agresión que propinó Najwa Nimri a dos reporteros. La actriz perdió por completo los papeles a su llegada a la estación de Atocha, en Madrid, tras asistir el sábado a la atípica gala de los Goya celebrada en Málaga.

Los periodistas se interesaron por su trabajo en los Goya y le preguntaron por su opinión sobre los comentarios machistas. La cosa se tensó tanto que después de estirar los brazos en tono amenazante, Najwa dio un manotazo a uno de los operadores que llevaba la cámara.

Tras hacerse viral las imágenes de su desmesurada reacción, la protagonista de Vis a vis ha pedido disculpas a través de su cuenta de Twitter. "Mi comportamiento frente a las cámaras del otro día fue lamentable. Te pido perdón, no tengo excusas", ha escrito.

Pues bien, tras visionar el momento, Susanna Griso ha querido saber la opinión de su colaborador: "Yo la entiendo perfectamente porque uno viene de donde venga, con los problemas que traiga... y es un agresión. Tú lo sientes como una agresión y yo entiendo que no se pueda gestionar así".

Fran Rivera justifica la agresión de Najwa Nimri a la prensa

"Yo lo he padecido y lo padezco. Hoy no, pero normalmente me esperan en el AVE, al salir de la tele, si voy a la oficina, a un restaurante... Se hace insoportable", ha añadido Rivera justificando la reacción violenta de Najwa, a lo que Ángel Antonio Herrera ha preguntado incrédulo: "¿Dónde está la agresión?".

"Es verdad que no me siento orgulloso de algunas de mis reacciones, e incluso me arrepiento de muchas ocasiones. Pero también es verdad que hay que ponerse en el lugar de todo el mundo. Hay una prensa que va a hacer un trabajo que no te da la opción a decir: 'Mira, ahora mismo, no', o lo que sea", ha proseguido argumentando.

"Cuando tú sales de cualquier sitio y hay una cámara, se te abalanza y te hacen cualquier tipo de preguntas. Yo tengo derecho a decir que no quiero opinar ni decir nada, pero no hay ni opción a decir eso, porque una pregunta lleva a otra y te ponen la cámara delante. Es una agresión".