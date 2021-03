Risto Mejide se moja tras el 'veto' de Isabel Díaz Ayuso a Irene Montero: "Alucinante"

Risto Mejide se ha mostrado muy crítico con Isabel Díaz Ayuso después de que impidiera a que Irene Montero, ministra de Igualdad, realizara un acto por el 8M en un instituto público del distrito de San Blas, en Madrid.

Todo esto se ha producido, según ha resaltado Todo es mentira, después de que Vox tensara la negociación de los Presupuestos de Madrid al exigir el veto parental educativo. Las razones que alegó el gobierno autonómico en un primer momento para suspender el evento fueron sanitarias.

"Pero si era por protección sanitaria, ¿por qué sí se dio el visto bueno a otros actos en centros educativos como este de Ortega Smith hace pocos días en el IES Ramiro de Maeztu? ¿O este otro del alcalde Almeida en el IES Francisco Tomás y Valiente hace solo un mes?", dice la voz en off del espacio.

Risto critica el 'veto' de Ayuso a Irene Montero

Días más tarde, fuentes del gobierno de Ayuso han cambiado la versión al asegurar que "la Comunidad de Madrid no va a permitir ningún evento de adoctrinamiento en centros educativos públicos en horario escolar". "Son unos mentirosos, tienen un problema con el feminismo", ha dicho Montero en la SER.

Después de repasar toda esta polémica, Risto ha criticado la decisión: "¡Me parece alucinante! Yo puedo estar de acuerdo o no con las ideas de Irene Montero, pero ¿qué no la dejen ir? Me parece increíble que ellos tengan que decidir lo que es nocivo o no para nosotros".