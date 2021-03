Carme Chaparro vuelve a la calle en su regreso a Mediaset: "Llevaba 24 años en un plató y reencontrarme con la gente es un regalo"

Valientes, por no dudar a la hora de afrontar grandes retos en la sociedad; luchadoras y perseverantes, por no tirar la toalla en los momentos más complicados; y ejemplares, por haber alcanzado sus metas y cumplido sus sueños. Así son las 26 protagonistas de la nueva temporada de Mujeres al poder, docufactual sobre empoderamiento y liderazgo femenino producido por Unicorn Content que Cuatro estrena el próximo jueves 11 de marzo (a las 22.45) con Carme Chaparro como conductora.

En Mujeres al poder, la periodista se desplaza a las ciudades donde viven las protagonistas de cada edición para contar su pasado y su presente y mostrar el camino que han recorrido hasta convertir sus sueños en realidad, en una sociedad que aún lucha por la igualdad de oportunidades.

"Cuando me comunicaron que me iba a hacer cargo de Mujeres al poder, hablándolo con la empresa, decidimos que había que dar un paso más y salir a la calle. El resultado es maravilloso. Yo me involucré hasta la médula porque creía en las historias y el casting es fantástico. 24 años después, salir de un plató y hacer televisión desde la calle, que es como yo empecé, ha sido reencontrarme con la gente. Me ha costado mucho no poder abrazarme con la gente", ha empezado diciendo la periodista en un encuentro ante los medios al que ha asistido ECOTEUVE.ES.

Y a pesar de que Mediaset la sustituyó por Joaquín Prat al frente de Cuatro al día para intentar levantar los datos de audiencia del programa, Chaparro se encuentra agradecida con la cadena por ante el nuevo rol que le han dado dentro del grupo. "Yo no finjo, porque se me notaría en la cara. Me habéis visto llorar, en Informativos no podía pero me clavaba las uñas para no hacerlo, pero en Cuatro al día sí he llorado y reído y no finjo. Si mintiera se me notaría: Yo estoy encantada con el proyecto que me ha asignado esta casa, para mí ha sido un regalo, porque he crecido como profesional y como persona", ha declarado la catalana.

"Tras tantos años que llevaba en plató, puedes olvidar un poco la calle. No la he olvidado, porque yo empecé allí, con la gente. Pero luego he estado la mitad de mi vida en un plató. Y salir a la calle para mí ha sido muy gratificante", ha valorado antes de dejar en el aire otros futuros proyectos con Mediaset. "De momento, no hemos podido hablar, ahora estamos presentando este y ya habrá tiempo de hablar de otras cosas", ha comentado.

Carme Chaparro ha desvelado además el consejo que le ha dado Ana Rosa Quintana, su sucesora al frente de Mujeres al poder: "Siempre, desde que empecé en Cuatro al día, me ha dicho que sea como soy, que en la tele se ve cuando finges. Me dijo que le daba rabia no poder hacerlo pero ella no podía viajar. Está encantadísima, para mí es una gran maestra", ha asegurado la periodista, que tiene además pendiente con Telecinco la adaptación a serie de su novela No soy un monstruo. "Se han parado la mayoría de las producciones por el coronavirus, así que relax y tiempo", ha pedido la también escritora.

Ellas, protagonistas de su propia historia

Carme Chaparro, Premio del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género por su trayectoria personal y profesional en defensa de los derechos de la mujer y contra la violencia sexista, se implica muy activamente en conocer a fondo a estas mujeres, acompañándolas en su día a día, en sus trabajos y en sus entornos familiares y personales para dar cuenta de sus logros, sus motivaciones y la forma en la que afrontan los retos.

"No sólo son altas directivas de empresas. Una 'mujer al poder' es también la que con sacrificio, tesón, riesgo y valentía ha roto moldes para sacar a su familia adelante, o para cambiar el rumbo de su vida, o para conseguir lo que otras no pudieron. Mujeres conocidas y anónimas que son faro, tanto para otras mujeres como para otros hombres", matiza la presentadora.

Ejecutivas como Teresa Busto, vicepresidenta de Airbus; Adriana Domínguez, presidenta de Adolfo Domínguez; y Tacha Vega, empresaria del sector Belleza; artistas y creadoras como Laura Caballero, guionista y directora de televisión; Susi Díaz, chef con una estrella Michelin; Pino Montesdeoca, modelo senior; y Jacinta Ortiz, una campesina de 81 años que empezó a leer y a escribir hace poco más de un año y que ya ha publicado tres libros de cuentos y poemas.

También profesionales como Inma Bermúdez, única diseñadora española de Ikea; Ana María Herrero, funcionaria de prisiones jubilada que ahora se dedica a la reinserción de presos a través de una ONG; la periodista Mayka Navarro y la doctora Ana Zapatero; Sonia Machío, camionera; Leyre Olabarría, ingeniera en SEAT; y Mayte Miras, capitana de la Guardia Civil; deportistas como Maider Unda, medallista olímpica convertida en una exitosa fabricante de quesos; e Isabel Guerrero, futbolista, son algunas de las protagonistas del programa.

En la primera entrega de 'Mujeres al poder'...

Inma Bermúdez, primera y única diseñadora de Ikea en España, y Maider Unda, pionera de la lucha libre femenina y medallista olímpica que a día de hoy se dedica a la producción de queso Idiazábal, serán las protagonistas del estreno de Mujeres al poder.

Las dos han conocido el reconocimiento internacional, ambas han decidido vivir cerca de la naturaleza y ahora disfrutan del éxito conquistado con su esfuerzo y su tesón. Los diseños de Inma Bermúdez están en millones de casas y le motiva pensar que su trabajo facilita la vida de la gente. Vive en Valencia en una casa en pleno campo y es madre de dos niños pequeños.

A lo largo del programa hablará además de su faceta más personal. Maider Unda ha pasado a la historia por ganar la primera medalla española de lucha libre, un éxito deportivo que consiguió sin renunciar a seguir con su oficio y el de su familia: hacer queso. Hoy, los quesos D.O. Idiazábal que fabrica con sus más de 3.000 ovejas en su caserío de Álava son muy apreciados. Aun así, sigue vinculada al deporte de élite, está en la junta directiva de la Federación Española de Lucha Libre y entrena a las nuevas generaciones.

"Después de tantos años escribiendo sobre la mujer en diferentes medios y habiendo publicado el ensayo Calladita estás más guapa, estar al frente de este programa es una forma maravillosa de poner voz en televisión a una sociedad que tanto está evolucionando en la relación entre géneros", reflexiona la presentadora.