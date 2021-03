El restaurante de Arzak responde Ibai Llanos, obligado a rectificar lo que dijo a Jordi Évole

La entrevista que Jordi Évole hizo a Ibai Llanos en La Sexta incluyó una anécdota del youtuber que ha dado mucho que hablar después de la emisión del programa, el pasado domingo.

Évole preguntó a Ibai Llanos en qué se gasta el dinero y si ahorraba. "Ahorro mucho, pero no por una cuestión de humildad. La ropa cara no me llama la atención y no me cabe, estoy muy gordo. No tengo carnet, por lo que no tengo coche. Y casas y pisos, tampoco. Me encanta cenar bien, eso sí. Ir a un sitio con estrella Michelín sí podría hacerlo y me encanta", comentó Llanos, que contó lo que le había ocurrido una de las veces que había intentado ir a un restaurante caro.

"Fui al restaurante de Arzak, iba en pantalón corto y me echaron", relató el streamer. "Pero Arzak está en Donosti, no en Barcelona", le corrigió Évole. "Pero tiene uno aquí", prosiguió Llanos. "Era un restaurante increíble. Yo había reservado y, al llegar con mis pintas -un tío gordo, barba, recién levantado-, y me dijeron que por dress code no podía entrar en pantalón corto".



"Tenía tantas ganas que me fui a comprar un pantalón largo", dijo Llanos, que visitó algunas tiendas de primeras marcas en el centro de Barcelona. "Encontré uno que me cabía, me lo probé y eran 800 euros. Pensé en comprármelo pero, al final, por mis cojones, no me compré el pantalón", afirmó.

La respuesta del restaurante de Arzak a Ibai Llanos

Después de contar esta anécdota, el restaurante de Arzak contestó a Ibai Llanos, puesto que eso que contaba el youtuber no había ocurrido en su establecimiento. "Vente cuando quieras que no hay dress code. Aquí solo hay que traer hambre y mucha curiosidad". El propio Ibai Llanos ha corregido lo que dijo en el programa. "Por aclarar: no era el de Arzak, era el restaurante Lasarte de Martin Berasategui".

Kaixo @IbaiLlanos! Vente cuando quieras que no hay dress code. Aquí solo hay que traer hambre y mucha curiosidad #LoDeIbai #Donostia #SanSebastian pic.twitter.com/RBwdhMQ8sq — Arzak (@ArzakRestaurant) March 8, 2021

Por aclarar: no era el de Arzak, era el restaurante Lasarte de Martin Berasategui — Ibai (@IbaiLlanos) March 8, 2021