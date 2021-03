El cabreo de Ana Rosa con el cierre de Semana Santa: "Los franceses pueden venir, pero yo no puedo ir a Extremadura"

Ana Rosa Quintana ha mostrado su indignación con las "incongruencias" que se van a dar con el cierre en Semana Santa por el coronavirus. La presentadora no se muestra muy de acuerdo con el plan del Gobierno y la mayoría de las autonomías para los inminentes días festivos.

Sobre todo porque un español tendrá prohibido viajar por España pero, en cambio, un extranjero con residencia en nuestro país sí podrá venir. "Tenemos Barcelona y Madrid llena de franceses, llena de ingleses, pero yo no puedo ir a Barcelona", ha dicho.

Lea también: Cristina Almeida la lía por sus palabras sobre Díaz Ayuso ante Ferreras: "A lo mejor sería más mujer"

"Los señores que tienen casa, los franceses, los ingleses y los alemanes que tienen casa se vienen la Semana Santa a pasar las vacaciones y yo no puedo ir a Extremadura, es que no se entiende".

Ana Rosa opina sobre las declaraciones del "pobre Simón"

Ana Rosa, por último, ha hecho referencia a la pregunta que plantearon este lunes a Fernando Simón sobre este asunto y que él no supo responder: "Y el pobre Simón dijo que había cosas que no se entendían muy bien, es que no se entienden".

El portavoz de Sanidad reconoció la existencia de "incongruencias". "Es cierto que se dan incongruencias en algunos casos, como que un extranjero puede venir y un español no puede desplazarse a otro lugar donde tienen segunda residencia", afirmó. "No es fácil de explicar".