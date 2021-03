Pablo Díaz responde a las críticas más repetidas por su estrategia en 'El Rosco' de 'Pasapalabra': "Da igual"

A raíz del gran éxito que está cosechando gracias a su participación en Pasapalabra, donde hace poco se quedó hasta en dos ocasiones a una sola letra de completar el Rosco y alzarse con el gran bote del programa, Pablo Díaz ha abierto las puertas de su casa para compartir con los espectadores algunos secretos sobre su vida.

Y si hace unos días desvelaba su método de estudio para triunfar en el concurso presentado por Roberto Leal, y sus padres confesaban cómo fue la atípica infancia del tinerfeño, esta semana el violinista ha hablado de los mensajes que ha recibido desde todas las partes del mundo, incluido Afganistán, y de la relación que realmente tiene con sus rivales en el programa de Antena 3.

Además, Pablo Díaz se ha hecho eco de una de las críticas más repetidas a diario por muchos espectadores, que no entienden la estrategia que el músico lleva a cabo en la prueba del Rosco. Día tras días, muchos acusan a Pablo de no querer arriesgar nada en la primera vuelta, la cual asume como una ronda de reconocimiento. Ante la duda, el canario prefiere pasar el turno que jugársela.

Pablo Díaz explica su criticada estrategia en El Rosco de 'Pasapalabra'

De esta manera, parece que en la primera vuelta Pablo se encuentra muy por detrás de su rival. Sin embargo, todo cambia en la segunda vuelta, en la que el joven coge carrerilla y deja el panel prácticamente completado. Una estrategia totalmente válida y que le permite al joven pensarse más las respuestas a las definiciones que le va leyendo Roberto Leal. No obstante, hay quienes creen que esto le puede restar emoción al concurso.

Ante la multitud de comentarios recibidos, Díaz explica por qué ha decidido llevar a cabo esta táctica. "Fallaba simplemente por ir rápido, por querer acertar muchas en primera vuelta, que luego da igual porque lo que cuenta es cuántas aciertas en total cuando ya se acaba tu tiempo. Da igual lo que aciertes en primera vuelta", empieza explicando.

"Desde entonces yo sí que intento, si me viene la más mínima duda, pasar y ya la recuperaré en segunda vuelta" ha añadido antes de develar cómo se sintió hace unos días, cuando creyó saberse la respuesta que le faltaba para completar El Rosco."Sentí un hormigueo en las manos que no se me quitó hasta que respondí la pregunta 25 y fallé", lamentó.