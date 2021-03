Camilo desvela en 'El hormiguero' su pacto con su mujer, Evaluna Montaner, sobre "darse besitos con otros chicos"

Camilo, el cantante colombiano, fue el invitado este lunes, 8 de marzo, de El hormiguero de Pablo Motos. El artista fue a promocionar su nuevo single Machu Picchu, cuyo videoclip está protagonizado por él mismo y su mujer, la actriz venezolana Evaluna Montaner.

Precisamente, el de Medellín sorprendió a todos cuando contó que tiene un pacto con su esposa a la hora de grabar videoclips. "Yo solo puedo besar a mi mujer... pero ella sí se da besitos en novelas con otros chicos. Me hago el superado".

Camilo explicó que "es parte del oficio de ella. Yo me sentiría raro que le escriba una canción a ella y la modelo fuese otra persona. Y para mí, mi esposa es lo máximo".

Camilo y Evaluna: todos los secretos íntimos de la pareja

Evaluna y Camilo llevan "un año de casados y seis de novios". "La pedí matrimonio a los dos días de llegar de España en un viaje en el que estaba con Dani Martín escribiendo en Zahara de los Atunes. Por la mañana escribía con Dani y por la noche preparaba la pedida de mano".

"Tengo un problema con ella... Lo único en que chocamos en nuestra vida es que yo en la distancia me desconecto y no la aviso cuando salgo de casa, cuando llegué... Se me olvida y a ella me duele. Me costó entender lo de la constancia a distancia", reveló después.

Otro asunto que Motos trató con Camilo fue su peculiar bigote. "Te estoy visualizando besando a tu mujer y, en algún momento le metes el bigote en el ojo. Seguro, en el cabeceo...", dijo el presentador a lo que él bromeó: "Tenemos el sistema y algo de adrenalina".

