Jorge Fernández, descolocado: una concursante interrumpe 'La Ruleta' con un incómodo mensaje

Los concursantes de La ruleta de la suerte el exitoso programa que emite Antena 3 antes del informativo de las 15.00, siempre guardan alguna sorpresa. Y este lunes lo pudo comprobar en primera persona Jorge Fernández.

El presentador de La Ruleta quedó descolocado cuando Vero, un de las participantes, se presentó y declaró que Jorge era su amor platónico durante su época de adolescente.

"Estoy muy contenta de conocerte porque en el instituto, cuando mis compañeras llevaban la carpeta forrada con fotos de Brad Pitt o Leonardo DiCaprio, yo te llevaba a ti. Me encantabas", espetó la concursante.

La reacción de Jorge Fernández al mensaje más inesperado de una concursante

Jorge Fernández, ruborizado, apenas supo qué contestar. "No me digas eso, que me pongo muy rojo. Teniéndolos a ellos [Brad Pitt o Leonardo DiCaprio], ¿cómo me ponías a mí?", se preguntó el conductor del programa. "Me pongo muy nervioso con estas cosas". Vero, incluso, explicó que "tenía un vecino que era clavadito" al presentador.