La contestación de Manuel al ver a su novia Lucía pedir una hoguera de confrontación: ¿irá al cara a cara?

Lucía ya no puede más y ha pedido una hoguera de confrontación con su novio Manuel después de ver, día sí y día también, que no se despega de Fiama. La concursante de La isla de las tentaciones quiere reencontrarse con él y aclarar la situación.

El debate de las tentaciones mostró este lunes el momento en que Sandra Barneda acudió a casa de los chicos para explicar a Manuel que su pareja le había pedido un cara a cara. La presentadora le puso el vídeo de ese momento y luego mostró su punto de vista.

Lea también: El impresionante 'bofetón' de Sandra Barneda a Manuel en 'La isla de las tentaciones': "¿Y tu madre?"

"He hecho lo que he sentido y creo que todo lo que está haciendo ella es por despecho y, una vez se da cuenta que está haciéndolo por despecho, se viene abajo y se hunde. Y está intentando pagarme con la misma moneda", opinó Manuel, que tiene que decidir si acude a la hoguera de confrontación o no.

"Habré hecho cosas mal aquí, pero ella también ha hecho cosas mal allí. No me arrepiento de lo que he hecho", dijo el participante de La isla de las tentaciones, que en el último programa tuvo sexo con Fiama.

Entidades Fiama Rodríguez Concursante de La isla de las tentaciones Concursante de La isla de las tentaciones Lucía Sánchez Concursante de 'La Isla de las Tentaciones 3' Concursante de 'La Isla de las Tentaciones 3' Manuel González Concursante de 'La Isla de las Tentaciones 3' Concursante de 'La Isla de las Tentaciones 3'