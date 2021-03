La dura respuesta de Carlota Corredera a la actriz de Antena 3 que cargó contra 'Sálvame'

Hace unas semanas, la actriz Paula Usero (Luimelia, La cocinera de Castamar, en Atresmedia) lanzó un dardo a Sálvame cuando, en medio de una entrevista, le preguntaron qué programa de televisión borraría. "Sálvame, me parece un insulto. Y la gente que conforma ese programa".

Carlota Corredera quiso responder este lunes a Paula Usero. "Yo nunca opinaría así de su trabajo. Tiene toda la libertad para que no le guste nuestro programa, pero creo que no hace falta cargar así las tintas contra nosotros. Yo no borraría ni a ti ni a la serie en la que trabajas ni la película por la que has estado nominada", dijo sobre la candidatura que consiguió en los Goya como mejor actriz revelación.

"Hay sitio para todos, con que no veas el programa si no te gusta, no hay nada más democrático que la tele", añadió Corredera. "Cuando habláis así, no no hacéis daño a nosotros, sino que ofendéis a la gente que nos ve. No has podido ganar este sábado, pero te deseo mucha suerte", lanzó la presentadora.



Belén Esteban se pronunció en la misma línea. "Hay una cosa que se llama mando a distancia y ahí hay muchos canales, series y películas. Espero que en tu carrera como actriz te vaya bien", comentó. "No sé ni quién es", se le oyó decir después.

"Esta cadena financia el cine español con programa como éste que tanto rechazáis"

Kiko Matamoros fue más allá y le recordó que las televisiones privadas producen numerosas películas. "Esta cadena financia gran parte del cine y de las series españolas, por obligación legal en primer término. Esta cadena financia el cine español con programa como éste que tanto rechazáis".

