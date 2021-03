La meteoróloga Silvia Laplana denuncia el mensaje machista que ha recibido en pleno 8M: "¡Ya está bien!"

Silvia Laplana, presentadora de El Tiempo de TVE, ha sido víctima de un comentario machista y deplorable de un espectador en redes sociales coincidiendo con el 8M, Día Internacional de la Mujer.

El usuario en cuestión le escribe lo siguiente: "Cada día mejor, de pechitos y ojos preciosos". La profesional de la cadena pública hizo captura del mensaje y replicó así: "¡Ya está bien! Ya vale de tener que soportar mensajes como éste".

La meteoróloga ha recibido el apoyo de algunos de sus compañeros en TVE, como María Boj: "Muchos siguen sin entender que NO queremos ni les hemos pedido su opinión sobre nosotras o nuestros cuerpos. Ejemplos de por qué el #8Marzo sigue siendo tan necesario".

Silvia Lapana explicó hace unos meses la dura infancia que pasó por culpa de su apellido. "Tardé en desarrollar, hasta los 16 años no tuve pecho y me llovían puyas. Lo pasé mal. Pero ahora la primera que se ríe con mi apellido soy yo, además, es diferente y así no se olvida", dijo en una entrevista.