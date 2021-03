La polémica despedida de Juan Camus a Álex Casademunt: "Yo le perdono públicamente"

Ha pasado ya casi una semana de la fatídica muerte de Álex Casademunt, que conmocionó a toda una generación. Sin embargo, aun colea la despedida que le hizo Juan Camus en redes sociales y que muchos han comentado en las últimas horas.

"Por respeto a quien no está ya entre nosotros y por respeto a la memoria de Álex Casademunt para que se vaya en paz y tranquilo en lo que a mí respecta, deciros que he borrado mis tweets y yo le perdono públicamente. Esto os lo digo con lágrimas y por la suerte que tuve en conocerle", escribió en Twitter.

Justo el día de su muerte, el concursante manifestó lo siguiente: "Estoy en shock. Mi más sentido pésame a su familia. Especialmente a su hija Bruna. Espero que desde el cielo cuides de nosotros y veas lo mucho que te he querido siempre a pesar de la distancia. Siempre estarás en mi corazón".

Por respeto a quien no está ya entre nosotros y por respeto a la memoria de Alex para que se vaya en paz y tranquilo en lo que a mí respecta, deciros que he borrado mis tweets y yo le perdono públicamente. Esto os lo digo con lágrimas y por la suerte que tuve en conocerle DEP?????? — Juan Camus?????????? (@juancamus) March 4, 2021

¿Qué polémica hubo entre Juan Camus y Álex Casademunt?

Para los más perdidos en el tema OT, hay que decir que Juan Camus y Álex Casademunt tuvieron un desencuentro por la autoría de la canción 'Mi música es tu voz'. El tema acabó siendo en el himno del talent show que presentó por entonces Carlos lozano.

En junio de 2020, Álex aseguró que la letra había sido compuesta por Naím Thomas y no Juan Camus. "Era el veterano y escribió algunas estrofas". "Es un fantasma, con todas las letras. Con él tengo una relación nula. Cuando habla parece que sea el Donald Trump londinense...", llegó a declarar Casademunt en Zippi zapping (TevéCat).

Camus no se quedó callado y replicó a su compañero con de forma contundente: "Me parece muy triste ver tu entrevista en televisión, que se ha publicado hoy y, que después de tantos años, vengas ahora a insultarme públicamente sin venir a cuento. Es la segunda vez que lo haces públicamente y esta vez te respondo muy educadamente.

"Si necesitas dinero y no tiene suficiente con los royalties de 'Mi música es tu voz' que, muy generosamente te cedimos Naím y yo y, que todavía sigues cobrando, no te preocupes, que yo te lo mando, pero no tienes por qué insultar", dijo.

