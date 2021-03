María Teresa Campos vuelve a Telecinco: "Al público hoy le gustas y quizá mañana no"

Arranca un viaje biográfico, geográfico y sentimental protagonizado por figuras destacadas de diferentes ámbitos de nuestro país. Un periplo a bordo de un camión-plató completamente transparente, en constante movimiento y a la vista de todos, en el que, sin embargo, sus ocupantes logran alcanzar la complicidad necesaria para compartir vivencias, rescatar recuerdos y valorar e interpretar temas de relevancia para el ciudadano.

Telecinco estrena este próximo miércoles 10 de marzo, a partir de las 20.00, La Campos Móvil, primero de una serie de especiales que suponen el regreso de María Teresa Campos, una de las periodistas más queridas y reconocidas de nuestro país, a la televisión. En este innovador formato original creado por La Fábrica de la Tele, conversará con sus invitados mientras realizan una ruta por distintas localizaciones con un significado especial para el protagonista. Este primer especial estará disponible desde mañana martes para suscriptores de Mitele PLUS.

María Teresa Campos: "Al público hoy le gustas y quizá mañana no"

María Teresa Campos ha reconocido sentir "mucha emoción y algunos nervios ante el estreno. Un programa es el resultado de una labor de equipo y en ese sentido me siento muy segura y agradecida por el trabajo que están haciendo el equipo de La Fábrica de la Tele y Mediaset España. El deseo de hacer las cosas lo mejor posible y esta sensación de nervios y de emoción los he tenido y los tendré toda mi vida. Nunca he entrado a un plató tras un tiempo de inactividad o tras cambiar de programa sin esa sensación, porque uno debe tener muy presente que al público hoy le gustas y quizá mañana no. Siento que la gente me quiere mucho, por lo que estoy muy agradecida, y espero que me sigan queriendo".

La Campos Móvil supone un nuevo giro a uno de los formatos periodísticos más clásicos: la entrevista. En este espacio, la conversación se desarrolla en movimiento, con una escenografía que cambia cada segundo, incorporando a la narración los efectos que genera el paisaje natural o urbano que se divisa a través de las paredes transparentes del camión.

"Con La Campos Móvil la entrevista se mueve. Sacudimos, una vez más, el género más clásico de la tele. Una pecera trasparente en movimiento para que los lugares se conviertan también en protagonistas y sugieran historias, preguntas, reflexiones Nuestras vidas están ligadas a los lugares que nos marcaron o que fueron testigos de historias imborrables. Por ello, el camión recorre esos lugares en los que el invitado siente cosas que le inspiran y le transportan; es un formato increíble al que vamos a ir sacando más partido a medida que juguemos más con él", asegura Cornejo.

Por su parte, la presentadora ha indicado que "la entrevista para mí es un género que abordo de una manera muy personal. Sé cómo quiero comenzar la conversación, pero una vez que arranco sé también a dónde quiero llegar. La entrevista es ese camino hasta alcanzar tu objetivo. En este formato, además de preparar muy bien la conversación influirán también los lugares por los que iremos pasando, lo que generará sensaciones y comentarios diferentes en el invitado".

"Recordaré siempre la grabación de este primer programa porque volví a sentir el calor del público en la calle"

La Campos Móvil propone una conversación con el invitado en un espacio con un fuerte contraste entre la transparencia -es posible contemplar tanto lo que sucede en su interior como en el exterior- y la intimidad, la que se genera entre Maria Teresa Campos y su invitado/a, a solas en un entorno prácticamente diáfano, en el que hasta las cámaras robotizadas logran pasar desapercibidas.

"Se nos ocurrió que un camión con su caja convertida en un plató transparente podía generar sensaciones interesantes y planos muy ricos. Y funciona muy bien, el resultado es espectacular y sólo estamos empezando a jugar. A pesar de tratarse de una 'pecera' transparente en sus 360 grados, a la vista de todo el mundo, es un lugar muy íntimo, porque no hay nadie dentro excepto Maria Teresa y su invitado o invitada, que solo pueden interactuar entre sí y visualmente con el paisaje. Las cámaras son robotizadas, casi invisibles y no alteran ni despistan", asegura su creador.

"Recordaré siempre la grabación de este primer programa porque volví a sentir el calor del público en la calle, lo que te da más confianza y seguridad en ti mismo. Los que trabajamos para el público lo sabemos. La Campos Móvil es un vehículo muy bonito y original, que llama mucho la atención a su paso por las calles y la gente se levantaba de las terrazas para saludar y hacernos fotos. En cambio, en el interior disfrutamos de un ambiente de mucha intimidad, un clima muy necesario para poder hablar", ha afirmado Campos.

Un convoy para la realización de 'La Campos Móvil'

Otro de los aspectos clave de La Campos Móvil es el despliegue técnico necesario para su producción. Para la grabación del espacio, es necesario generar literalmente un convoy de vehículos alrededor de la 'pecera transparente' en la que viajan María Teresa Campos y su invitado o invitada y en la que hay instaladas cuatro cámaras robotizadas y una quinta cámara 360 grados, que el equipo denomina 'La Campos Earth', en su exterior con capacidad para no perder detalle de lo que sucede a su alrededor.

Por delante, viaja un primer vehículo convertido en un control de realización móvil, desde el que los responsables del programa visualizan los diferentes planos, escuchan lo que sucede durante la entrevista y dan las instrucciones necesarias a la presentadora. Por detrás, llegan a viajar hasta tres vehículos más: el primero, descapotable, en el que un operador de cámara va captando lo que sucede alrededor del camión y recogiendo las reacciones a pie de calle de los viandantes a su paso; el segundo traslada a los miembros del equipo de producción, y un tercero con asistentes del invitado, entre otros ocupantes.

Como para María Teresa Campos, "estar quieta no es una opción", La Campos Móvil supondrá el regreso a televisión de una de las grandes periodistas y presentadoras de televisión y radio de nuestro país, con una brillante trayectoria de más de medio siglo al frente de diferentes formatos, entre los que destacan especialmente la entrevista y el magacines de actualidad.

En este sentido, Óscar Cornejo explica que "María Teresa Campos es una de las grandes mujeres de España y está entre las mejores periodistas que ha dado este país. Queríamos agradecerle sus años de carrera con un formato que representase lo que ella abandera: la imaginación, la innovación permanente del género periodístico, la picardía y la conversación, algo en lo que es la mejor".

Es, además, una de las periodistas más queridas por los espectadores de diferentes generaciones, reconocida con los más prestigiosos galardones: Premios Ondas tanto de televisión como de radio; Micrófono de Oro, Antena de Oro, Premio Iris de la Academia de la TV y la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo, entre otros.

María Teresa Campos genera algo único: la gente la quiere. No hay nadie hoy por hoy que no quiera sentarse con ella a charlar. Es sabia, es divertida y es la periodista más gamberra que conozco. A su edad le da igual expresar sus opiniones abiertamente y es muy valiente, no se calla y va a sorprender a más de uno. Cada especial de 'La Campos Móvil' va a ser una lección de periodismo y humanidad", apunta Cornejo.

El Km. 0 de España, punto de partida con Isabel Díaz Ayuso

Como no podría ser de otra manera, 'La Campos Móvil' iniciará su ruta en Telecinco partiendo desde el kilómetro cero de España, simbólico lugar en el nacen las principales carreteras radiales de nuestro país, ubicado en la madrileña Puerta del Sol. Desde este punto, que además acoge la sede del gobierno de la Comunidad de Madrid, partirá el camión con la presidenta Isabel Díaz Ayuso y María Teresa Campos a bordo.

En su ruta, realizarán un recorrido tanto por lugares emblemáticos de la capital como por localizaciones con un especial significado para su primera invitada: el barrio en el que se crio, la universidad en la que estudió, la actual sede del Partido Popular, el Ayuntamiento que encabeza su compañero de partido José Luis Martínez-Almeida, el Palacio de la Moncloa o el recientemente inaugurado Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal.

"Llevaremos a Isabel Díaz Ayuso a la universidad donde estudió periodismo y eso propiciará que explique su relación con Pablo Iglesias y los miembros de Podemos en aquella época, cuando eran estudiantes. Estaremos también en su barrio, conoceremos a su frutero, y la enfrentaremos al Zendal, el hospital del orgullo para unos y el de la vergüenza para otros", finaliza Cornejo.