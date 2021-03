El comentario de Jorge Javier sobre Chicho y Jesús Hermida: "No me gusta que en un trabajo se llore"

Jorge Javier Vázquez soltó un inesperado comentario a raíz de la visita de Miriam Díaz-Aroca en el Deluxe este domingo, en el que afeó "las formas" en las que trataron Chico Ibáñez Serrador y Jesús Hermida a los trabajadores de sus programas. Todo ocurrió después de que la invitada recordara cómo fue ser 'chica Hermida'.

"Cuando veía a estas personas que ya son mitos de la televisión, como Jesús Hermida, entre otros, siempre se hablaba de la dureza de estas personas como jefes. De Jesús y de Chicho", dijo el presentadores después de ver un repaso en imágenes de la carrera de actriz en espacios como Cajón desastre o Un, dos, tres...

Jorge Javier afea "las formas" de trabajar que tenían Chicho y Jesús Hermida

"¿Te lo puedo decir más claro que me estaba cortando un poco? Desde fuera se daba la impresión muchísimas veces que la gente que trabajabais sufríais", insistió a lo que ella negó: "No creo que en un directo vieras nunca que alguien sufriera. Quizás después, o en las preparaciones, eran 4 o 5 horas de directo, Jesús marcaba muy de cerca todo y tiraba a veces cosas que no le gustaban".

"Es verdad que había momentos muy duros donde te presionaba muchísimo y salías del directo que a veces te rompías de la exigencia. Y según el carácter de cada uno, unos lloraban más, otro menos y otros no llorábamos", continuó argumentando Díaz Aroca lo que terminó de indignar a Jorge Javier.

"¿Cómo se puede estar en los trabajos diciendo 'unos lloraban más, otro menos y otros no llorábamos'. A mí no me gusta que en un trabajo se llore... Y eso que hacemos Sálvame. Está siendo todo muy coherente", dijo él. "No me gustan esas provocaciones y esas formas de trabajar que había antes. Yo eso no lo he vivido, pero he visto a gente tratar a otros y se permitían una serie de cosas impensables".