Iker Jiménez analiza la escalofriante aparición de un niño sin rostro en una carretera de Extremadura

Con Horizonte dedicado a la actualidad, Iker Jiménez ha vuelto a tocar en Cuarto Milenio temas más paranormales. Este domingo, 7 de marzo, el programa de Cuatro analizó el misterio de las apariciones romanas en carreteras de Extremadura.

Todo esto ha venido a raíz del comentario que dejó una espectadora que, según asegura, vio el espectro de un niño "sin rostro" mientras circulaba en coche por la vía que une Badajoz con Solana de los Barros a finales de octubre.

"De repente el faro derecho de mi coche ilumina en el arcén la pierna de un niño, la pierna estaba desnuda, sin vello y el niño no tendría más de diez u once años. Iba descalzo y vestido con una especia de camisola sin mangas por la mitad del muslo y de color claro pero sucia y desgastada", describe la mujer.

"Vi entonces por el espejo retrovisor que no tenía rostro, que era algo oscuro. Por la vestimenta parecía como los niños romanos esclavos que solemos ver en las películas. No paré el coche, aceleré y aquello lo dejé atrás".

Para hablar del asunto, Cuarto Milenio contó con la presencia de Santiago Posteguillo (filólogo, lingüista y escritor) y de Javier Pérez Campos, reportero del espacio de Iker, que aseguró: "No es una 'chica de la curva', no estaba cansada... Da detalles muy precisos (...) Parecía algo grabado en la luz, algo grabado en el tiempo que tenía su propia manera de discurrir".

"Las apariciones de fantasmas en el mundo romano es algo que ya recogían ellos en libros de la época, algo que no se tomaban con temor, si no como señales de personas que tenían algo que decir, como que no habían sido enterrados de la forma que debía, pidiendo ayuda", añadió Posteguillo. [Ver vídeo]