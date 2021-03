Pablo Díaz ('Pasapalabra') desvela los mensajes que ha recibido desde Afganistán: "Me sorprendió mucho"

Aprovechando el gran éxito que está cosechando en Pasapalabra, donde la semana pasada se quedó hasta en dos ocasiones a una sola letra de completar el Rosco y alzarse con el bote del programa, Pablo Díaz ha abierto las puertas de su casa para compartir con los espectadores algunos secretos sobre su vida.

Y si hace unos días desvelaba su método de estudio para triunfar en el concurso presentado por Roberto Leal, y sus padres confesaban cómo fue la atípica infancia del tinerfeño, en esta ocasión el violinista ha hablado sobre cómo gestiona sus redes sociales y la atención mediática que está recibiendo a raíz de su longeva participación en Pasapalabra.

"Tengo tres redes que uso mucho: Instagram, Twitter y, desde hace poquito, Twitch. También tengo un canal de Youtube. En la cuenta que más seguidores tengo es Instagram, unos 60.000, y en Twitch estoy empezando a tener bastantes. En cada directo, llego a unos 1.000 espectadores de media, que no está nada mal para nada empezar", ha empezado valorando.

Los mensajes de Afganistán e Israel que recibe Pablo Díaz tras su paso por 'Pasapalabra'

Pablo Díaz ha querido disculparse con los seguidores que le escriben por Instagram o Twitter y él no puede responder. "Muchas veces, no me da tiempo a contestar a todos o a ver a todos los mensajes, porque son un montón", reconoció el canario antes de desvelar el mensaje más raro que ha recibido a través de sus redes sociales.

"Tendría que pensarlo, pero lo más raro... Nunca he visto algo chungo, pero sí que me sorprende que me escribe gente de todas las partes del mundo. Nos escriben mucho desde Latinoamérica, que es más normal, pero también desde otros países, como Israel, Afganistán, Japón, Australia... Sí que nos ve gente en todo el mundo y eso me sorprendió mucho", confiesa Díaz, que manda un saludo a todas las personas que le siguen desde fuera de España.

Pablo ha acabado reflexionando sobre cómo le afecta en su día a día su salto a la fama. El violinista confiesa entre risas que la mascarilla es "su gran aliada": "Me reconocen menos de lo que podría ser, pero sí que, como estudio caminando por la calle, por estadística me para más gente. Ahí si noto que me reconocen. Pero la gente siempre es majísima, muy cariñosa, deseando que me lleve el bote", concluye el músico.

