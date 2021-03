Emma García pierde por sorpresa a un colaborador histórico: "Ya no estoy en 'Viva la vida"

Los espectadores de Viva la vida llevaban días preguntándose por la ausencia de uno de los profesionales que más tiempo llevaba en el programa y que últimamente había dejado de aparecer en el mismo.

Se trata de José Ángel Leiras, periodista que estaba ligado a la sección de actualidad y sucesos desde los comienzos del espacio que Telecinco emite los fines de semana y que presenta Emma García.

Leiras ha querido aclarar a través de las redes sociales el motivo de su ausencia. "Buenas, muchos me han preguntando en redes sociales si estaba de vacaciones, si estoy malo, si tengo covid... No, estoy bien. Ya he tenido covid, espero no volver a tenerlo", ha dicho.

José Ángel Leiras, inesperada salida de 'Viva la vida': "Es una etapa que se ha acabado"

"Y es verdad que no me habéis visto en el programa en las últimas semanas porque ya no estoy en Viva la vida. Es una etapa que se ha acabado, se ha finalizado y esperemos que vengan otras. A ver con qué nos sorprende el futuro. Agradecer a esas personas que no me estaban viendo en el programa algunos de esos mensajes que me han llegado y que son muy bonitos", ha comentado Leiras.

El periodista, con una amplia experiencia en televisión, ha trabajado antes en varios programas y muchos le empezaron a conocer durante su etapa en las mañanas de La 1 con Mariló Montero.

Fin de une etapa. Tras casi cuatro años digo adiós a Viva la Vida en Telecinco. Ahora a desconectar y ya vendrán nuevas aventuras. pic.twitter.com/q0wvl649O3 — José Ángel Leiras (@leirastv) March 7, 2021