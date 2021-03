La polémica teoría de Jordi Évole sobre Pedro Sánchez que apoya Ibai Llanos: "Yo lo pensé también"

La pasada Nochebuena de 2020, Pedro Sánchez revolucionó las redes sociales al lanzar un mensaje a Ibai Llanos a través de su cuenta oficial de Twitter. El streamer se encontraba en directo en el momento en el que el presidente del Gobierno lo felicitaba por el trabajo de concienciación que había hecho con los jóvenes para que se quedaran en casa durante las fiestas.

"No puede ser verdad, esto es increíble. Twitter, ¿qué pasa? ¡Me ha tuiteado Pedro Sánchez!", exclamó el vasco a los miles de seguidores que le estaban viendo a través de Twitch. Este domingo, después de que Ibai desvelase a Jordi Évole cuánto dinero tiene y lo que gana por sus directos en Twitch, el presentador preguntó al entrevistado por su meteórico ascenso a la fama, usando como ejemplo las palabras que le dedicó el líder del PSOE.

Lea también: "¿Se creía el puto amo?": la sorprendente pregunta de Évole que dejó a Aznar descolocado

"¿Tú eres consciente de la repercusión que tienes ahora? En la última semana del año 2020, recibiste los mensajes de dos personas muy importantes del país", recordó el periodista, que hizo también alusión al mensaje que, una semana más tarde, en Nochevieja, le envió Salvador Illa, pro aquel entonces ministro de Sanidad.

"Yo soy muy malpensado y claro, cuando vi estos mensajes tan seguidos de dos miembros del Gobierno, digo, a ver si no haya sido un asesor de comunicación de Moncloa, que les haya dicho, 'oye, ahora quién lo está petando es Ibai Llanos, ponedle cosas bonitas'", le confesó Évole. "Yo lo pensé también. Cualquier movimiento que hacen con gente como nosotros, que arrastramos a mucha gente joven... mucha gente lo entendió como lo entendió", reconoció enseguida el streamer, al que Évole le preguntó si quería salir de dudas.

La llamada de Évole e Ibai a Salvador Illa

Fue entonces cuando el presentador de Atresmedia abrió su portátil para iniciar una videollamada con Salvador Illa, ganador de las pasadas elecciones a la Generalitat de Catalunya. Évole trasladó sus dudas al político sobre sus intenciones con el mensaje al vasco durante las Camapanadas. "Las seguí con Ibai por agradecerle la labor pedagógica que hizo en unas fechas complicadas, concienciando a la gente de que no debían moverse. Y, como homenaje, le dije a mi mujer de seguir las Campanadas que él hace", empezó diciendo el catalán.

Lea también: Aznar "señala" a Ferreras desde La Sexta y Évole salta: "Me recuerda a Pablo Iglesias con los periodistas"

"Te lo agradezco. Yo pensé que lo había hecho por algún hijo, hija o sobrino, o sobrina. Me alegro si fue así", respondió el youtuber. "Señor Illa, nosotros somos malpensados. Hemos llegado a la siguiente conclusión: ¿Puede ser que algún asesor de Moncloa os dijese que como Ibai lo está petando podíais acercaros a los jóvenes si le escribíais un mensaje?", planteó el presentador.

"No, sí que mi equipo más estrecho me iba informando de qué líderes de opinión y gente con capacidad de influencia en ciertos sectores de la población tenían comportamientos ejemplares. Eso sí que me lo comentaron, pero lo otro no", prometió Salvador Illa, al que Évole sometió a un sencillo test sobre Ibai que el político resolvió con solvencia. "Le han soplado las respuestas", bromeó Évole antes de despedir la llamada.

</p>