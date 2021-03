El momento más duro en la vida de Ibai Llanos: "Creía que me moría, me volví loco"

Ibai Llanos es uno de los streamers más exitosos. Goza de una gran repercusión y gana grandes cantidades de dinero. Pero también vivió una época oscura de gran dureza, que coincidió con su traslado de Bilbao a Barcelona.

"Creo que esa es la peor época de mi vida con diferencia", confesó durante su entrevista con Jordi Évole. "No entendía bien qué me pasaba", relató sobre esos momentos en los que experimentó comportamientos extraños en su cuerpo que le hicieron preocuparse.

"Cuando empiezo a tener síntomas de que se me duermen las piernas y los brazos, me mareo... no sabía que era ansiedad ni ataques de pánico y pensaba que me moría", se sinceró con el periodista de La Sexta. "Me volví loco", dijo.

Ibai Llanos: "Me han llamado gordo igual más de 60.000 veces"

Ibai Llanos también habló de los insultos que recibe por su aspecto físico. "Me han llamado gordo igual más de 60.000 veces", dijo. "La primera vez que te lo llaman, afecta porque en ese momento no te ves gordo. Ahora só, no hace falta que me lo digan", continuó. "Evidentemente, ya no me afecta o me afecta un 1% de lo que me afectaba antes", apuntó Ibai Llanos. "Ahora estoy buscando un cambio de imagen, también por mi salud".