Ana Rosa: "Irene Montero, con su ejemplo, no está beneficiando el movimiento feminista"

Ana Rosa Quintana ha comenzado su programa de este 8M lanzando un duro alegato para destacar la crítica situación que viven las mujeres después de un año marcado por la pandemia.

"Ha dejado un panorama desolador para las mujeres: la brecha salarial es grande, se hace imposible conciliar, se reduce la falta de oportunidades, se incrementa el paro femenino... muchas han vuelto a las tareas del hogar, se han hecho cuidadoras de dependientes y se han visto obligadas a estar confinadas con sus maltratadores", ha dicho la presentadora.

"El 70% de los parados en febreros son mujeres. Con este panorama, no me den lecciones de igualdad porque llevo toda la vida defendiendo los derechos de las mujeres, denunciando explotación sexual, la brecha de género, la violencia de género... Hoy no he salido a la calle porque además de la pandemia machista hay un virus acechando y nos queremos vivas", ha explicado en su editorial.

Ana Rosa Quintana: "El feminismo no debe tener ideología"

Además, Quintana ha pedido a los políticos que "dejen el marketing" y que "no se adueñen de un movimiento transversal". "El feminismo no debe tener ideología porque todas tenemos los mismos problemas".

Ya en la mesa de debate, Ana Rosa Quintana ha criticado directamente a Irene Montero y Pablo Iglesias. "Creo que Irene Montero, con su ejemplo, no está beneficiando el movimiento feminista. ¿Por qué? Ha tenido tres hijos en muy poco tiempo y ha seguido desarrollando sus funciones, pero yo no he visto al padre llevarse a la niña al Ministerio o dejar de hacer algo para que ella se vaya sin la atadura de la niña y quedarse él en casa cuidándola", ha comentado. "El feminismo es predicar con el ejemplo".

