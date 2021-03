Marisa Martín Blázquez desvela la enfermedad que padece y deja sorprendidos a todos sus compañeros

Marisa Martín Blázquez ha sorprendido en Viva la vida al hablar de una enfermedad que le fue diagnosticada cuando tenía 23 años y que casi nadie conocía, ni siquiera sus propios compañeros de programa.

"Hay mucha gente que en mis redes sociales, y sin conocimiento de causa, hace sorna y burla acerca de algo que se ve en mi cara. Me dicen que deje de operarme, que qué me he hecho en la cara", había escrito en sus redes sociales. Con la premisa de que no hay prejuzgar sin saber, la colaboradora ha querido hablar claro de lo que le ocurre.

Lo cierto es que la periodista sufre Miastenia gravis, una enfermedad crónica que afecta a los músculos, y lo ha hecho público porque hay personas que también la padecen y se lo habían detectado por las fotos de las redes sociales. Con el fin de avisarla, se lo habían hecho saber por si no lo tenía diagnosticado.

Pero lo cierto es que a Marisa Martín Blázquez se lo diagnosticaron a los 23 años. "Afecta a la vista, a veces a la voz, y empieza porque se te cae uno de los párpados y en un lado de tu cara hay asimetría, porque los músculos faciales pierden la tonicidad".

Marisa Martín Blázquez: "Estoy medicada cuatro veces al día"

Afortunadamente, en el caso de Marisa Martín Blázquez se lo detectaron pronto. "Estoy medicada cuatro veces al día y desde el principio investigué sobre alimentos y sobre qué podía hacer yo para ralentizar la enfermedad, como practicar deporte". "No te puedes quedar en el lamento, se pueden hacer cosas y espero que esto sirva para algo", apuntó.

"Es una enfermedad muy insidiosa, al principio te revelas mucho porque el pronostico es complicado y tiene un componente genético hereditario", explicó. "Espero que este mensaje sirva para dar visibilidad a la enfermedad, quiero dar un mensaje de no prejuzgar a la gente si tener conocimiento de cómo está esa persona, vamos a ser empáticos, generosos y a no criticar ni juzgar", dijo la periodista, que fue aplaudida por Emma García y sus compañeros por su forma de contarlo y la decisión de visibilizarlo en el programa.