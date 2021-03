Broncano, obligado a pasar por quirófano: el motivo por el que el cómico ha sido operado de nuevo

David Broncano se ha visto obligado a pasar de nuevo por el quirófano. El presentador de La Resistencia, que hace unos meses se puso en manos del doctor Diego González Rivas para someterse a una operación que solucionase su exceso de sudor en las manos, se ha encontrado con un nuevo problema físico.

Desde hace unos años, Broncano arrastra un orzuelo en uno de sus ojos que nunca ha terminado de curársele, tal y como él mismo ha explicado, tanto en el programa de Movistar+ como en La Vida Moderna. Este mismo jueves, el cómico desveló en el late night de #0 que ha decidido poner remedio a su problema a través de una operación quirúrgica.

"Me tienen que rajar el párpado": Broncano desvela que será operado de uno de sus ojos

"Me pasa una cosa. Si en algún momento ves que estoy mirando donde no estás es porque he estado hoy en el oftalmólogo porque tengo un orzuelo aquí. No se ve porque me lo han maquillado. Mañana me operan, me lo tienen que quitar con un... me tienen que rajar el párpado y estoy aquí trabajando", desveló el humorista ante la protagonista de Sky Rojo, la nueva serie de Netflix.

"Me han echado unas cremas y cosas así y cuando cierro los ojos la crema se me pone sobre el propio iris del ojo y lo veo nublado", decía mientras fantaseaba con el hecho de que quizá, en algún momento de la charla, le fuera imposible reconocerla. De esta manera, Broncano pondrá fin a un problema con el que no ha dudado en bromear a lo largo de estos años en su programa.

