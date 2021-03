El día que encargaron a Nico Abad comentar la MotoGP: "No tengo ni puta idea"

El papel de Nico Abad como comentarista de MotoGP, en Mediaset, siempre ha dado mucho que hablar. Cuando era la voz de esta disciplina, era habitual que muchos aficionados criticasen su trabajo o resaltasen los errores que cometía. Otros, sin embargo, remarcaban el empeño y la pasión que ponía.

A Nico Abad le preguntaron durante un encuentro en su canal de Twitch sobre las críticas que recibía en esa época. "Tema troncal en mi carrera", bromeó. "Al principio me las tomaba muy mal. ¿Tan mal lo estoy haciendo?, me preguntaba". "La primera reflexión que yo me hice es que nunca he hecho un trabajo para el que estuviera preparado, pero siempre he dicho 'sí'. Si me lo pides, es porque crees que lo puedo hacer o necesitas que lo haga. Y MotoGP fue así".

Y con esa actitud aceptó cuando Mediaset le encargó que fuese el comentarista. "Manuel Villanueva [director general de Contenidos] me metió en su despacho y le dije: 'Manuel, no tengo ni idea de motos. Pero ni puta idea'. Y me contestó: 'No te preocupes, porque de lo que no se sabe se aprende", recuerda Abad aquel día.

"Pensé: si fuese reportero de guerra, ¿me preguntarían si he matado a alguien o he estado en alguna guerra? No. Con las Motos me pasaba igual. No he montado en moto, pero lo he vivido", explica sobre el tiempo que estuvo al frente del equipo de Telecinco.

"No estaba preparado, pero lo hice lo mejor que pude"

Nico Abad, no obstante, reconoce los errores. "No estaba preparado, pero lo hice lo mejor que pude porque mi trabajo es contar lo que veo", explica. "Y lo que veía, no solo era quién adelantaba a quién, que es donde me equivocaba, o cuando se caían. Lo que veía es que frenaban a 360 en San Donato. Y que, en Malasia, cuando están subiendo la cuesta con las palmeras y la humedad, suben a 180 o 190 km/h. Y en ese momento despega del aeropuerto un A380, el jet comercial más grande de la historia con cuatro motores, ¿sabéis a qué velocidad? A 180 km/h, a la velocidad que va la MotoGP subiendo. Eso lo he visto y lo he contado en la tele como he podido".